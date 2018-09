Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Mauritius Live di RCTI, Persipura Tanpa Boaz Solossa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung RCTI Timnas Indonesia vs Mauritius akan digelar pada Selasa (11/9/2018) malam. Timnas Indonesia vs Mauritius merupakan laga uji coba yang masuk kalender FIFA dan akan mempengaruhi peringkat Indonesia. Live streaming Timnas Indonesia vs Mauritius dapat disaksikan di live streaming RCTI di rcti.tv.

Timnas Indonesia vs Mauritius live RCTI di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Selasa (11/9/2018) pukul 16.00 Wib. Jelang Indonesia vs Mauritius, absennya Boaz Solossa di skuat Mutiara Hitam memaksa tim pelatih untuk memutar otak.

Pasalnya, pada hari yang sama tim Mutiara Hitam melakoni pertandingan pekan ke-21 Liga 1 musim 2018 melawan Sriwijaya FC di Stadion Mandala, Jayapura. Ini menjadi laga perdana pasca-libur kompetisi karena Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.

"Tanpa Boaz tentu akan sedikit rumit, tapi kami tidak bisa lepas dari tanggung jawab itu (panggilan Timnas)," ujar Amilton Silva de Oliviera, Minggu (9/9/2018).

Ia menyadari, absennya penyerang berusia 32 tahun itu akan berdampak besar pada kurangnya daya gedor skuat Mutiara Hitam. Sejauh ini, Boaz berperan sebagai mesin gol sekaligus kreator serangan dalam menebar ancaman ke pertahanan lawan pada setiap pertandingan.

"Kami terus berusaha cari pengganti yang tepat untuk pertandingan lawan Sriwijaya nanti. Saya berharap, pemain yang dipercaya tampil dapat melakukan (menunjukkan kualitas) yang terbaik," ucap dia yang dikutip dari bolasport.com.

Persipura memang masih memiliki sederet pemain di lini depan. Selain Hilton Moreira, adan Addison Alves, Prisca Wimsiwor, Gunansar Mandowen dan Todd Rivaldo Ferre, yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Boaz.

Tak hanyaBoaz yang absen saat menjamu Sriwijaya FC. Skuat Mutiara Hitam juga tak bisa diperkuat Fitrul Dwi Rustapa yang sedang cedera.

Boaz Solossa merupakan salah satu dari total 20 pemain telah dipanggil untuk mengikuti memperkuat timnas Indonesia melawan Mauritius.