Kaki Kanan Ayah Pevita Pearce Diamputasi Setelah 8 Bulan Dipertahankan, Diduga Karena Kecelakaan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar duka datang dari keluarga aktris cantik Pevita Pearce.

Sang ayah, Bramwell Pearce sakit dan satu kakinya harus diamputasi.

Dikabarkan, kaki ayah Pevita Pearce harus diamputasi karena sakit diabetes parah.

Pria dari Wales, Inggris ini mengabarkan hal itu di Instagramnya, Minggu (9/9/2018).

Dia memposting foto kakinya yang akan dipotong dan sedang dibalut perban.

“Bye bye to my right leg after 8 months trying to save you to no avail. You will be missed and thks for giving me such enjoyment playing tennis and riding my motorbikes. Thank you for the love and prayers of my family. Also a big thank you to my medical team.Amputation tomorrow 8am,” tulisnya.

Artinya, selamat tinggal kaki kananku, 8 bulan mencoba menyelamatkanmu yang akhirnya tak ada faedahnya juga. Kamu akan sangat dirindukan dan terima kasih telah memberikanku kenikmatan bermain tenis serta mengendarai sepeda motorku. Terima kasih atas semua cinta dan doa dari keluargaku. Terima kasih banyak juga ke tim medisku. Amputasi besok pukul 8 pagi.

Belum jelas penyebab kakinya diamputasi tersebut, namun banyak mengatakan karena diabetes.

Sebelumnya, di postingannya pada 6 Agustus 2017 lalu, ayah dari Keenan Pearce, Pevita Pearce dan Chelsea Pearce ini rupanya mengalami kecelakaan lalu lintas.

Tampak dia memposting dua buah fotonya sedang terbaring di tepi jalan, di samping sebuah mobil.

