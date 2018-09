Tak Menggembirakan, Awal Pekan Rupiah Menguat Tipis Ini Posisinya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Awal pekan ini kurs rupiah pada perdagangan Kamis (10/9/2018) pagi cuma bergerak tipis ke posisi Rp 14.835 per dolar Amerika Serikat (AS).

Terjadi penguatan dari posisi penutupan perdagangan pada Jumat (7/9/2018) yang berada di level Rp 14.820.

Berdasarkan data Bloomberg, dengan posisi tersebut, depresiasi nilai tukar Rupiah menjadi 9,44 persen sejak awal tahun ini.

Bloomberg mengestimasikan hari ini kurs Rupiah bergerak stabil di kisaran Rp 14.835 per dolar AS.

Penguatan rupiah juga ditunjukkan oleh data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, di mana mata uang garuda hari ini, bergerak menguat ke level Rp 14.835 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp 14.884 per dolar AS.

