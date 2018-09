Ivan Gunawan Sebut Ada yang Belum Selesai dengan Faye Malisorn, Bagaimana Ayu Ting Ting

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ivan Gunawan kembali menunjukkan kedekatannya dengan model asal Thailand, Faye Malisorn lewat postingan akun Instagramnya, Selasa (11/09/2018).

Ivan Gunawan dan Faye Malisorn sempat digosipkan berpacaran lantaran kedekatan keduanya dalam beberapa kesempatan sejak awal tahun.

Namun status kedekatan Ivan Gunawan dan Faye Malisorn dibantah sang desainer sebagai hubungan pacaran.

Lama tak terlihat bersama, Ivan Gunawan kemudian mengunggah foto mereka berdua di akun Instagram itu.

Baca: Penerimaan CPNS Dibuka 19 September, Ada 100 Soal Tes CPNS, Pendaftaran CPNS 2018 di Sscn.bkn.go.id

Seperti yang diketahui, Faye Malirson adalah Miss Grand Thailand yang juga merupakan brand ambassador dari produk kosmetik Ivan Gunawan.

Pada foto yang diunggah Ivan, Faye nampak duduk membelakangi Ivan dan tersenyum ke arah kamera.

Sementara pria yang sekarang ini digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting itu menyandarkan kepalanya di pundak sang model.

Dari foto tersebut, Ivan menuliskan kata dalam Bahasa Inggris.

Baca: Serupa Veronica Tan, Cara Ahok Ajak Bripda Puput Menikah, Vero: Diajak Kawin Tanpa Dipacarin

"morning...It's not easy leaving someone who still has a place in your heart and there's still some unfinished conversations between you two"

Yang jika diartikan adalah :