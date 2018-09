Klasemen Liga 1 2018 Indonesia Pekan 21 : Persebaya Takluk di Kandang, Bali United Pepet Persib

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen liga 1 2018 pekan 21 mengalami perubahan usai laga-laga yang tersaji pada Selasa (11/9/2018) dihelat.

Persebaya Surabaya secara mengejutkan kalah di kandang melawan PS Tira dengan skor 0-2. Dua gol dari PS Tira sukses dicetak oleh Aleksandar Rakic dan Dzmitry Rekish pada babak kedua laga yang dihelar di Gelora Bung Tomo tersebut.

Atas hasil tersebut Persebaya berada di peringkat 13 klasemen dengan nilai 25, sedangkan PS Tira di posisi 15 dengan nilai 24.

Di pertandingan lain, dua tim tuan rumah berhasil meraih poin penuh. Bali United berhasil mengalahkan Persela dengan skor tipis 3-2. Dua penalti diperoleh tim tuan rumah dalam laga yang berlangsung di Stadion I Wayan Dipta tersebut.

Tiga gol kemenangan Bali United dicetak oleh Ilija Spasojevic, Nick van der Velden (P) dan Melvin Platje (P). Sementara dua gol Persela Lamongan dicetak Wallace Costa dan Fahmi Al Ayyubi.

Kemenangan atas Persela membuat Bali United menyamai poin pemimpin klasemen Persib Bandung dengan torehan 35 poin, sedangkan Persela berada di posisi 10 dengan 28 poin.

Hasil positif juga diraih tim tuan rumah lainnya, Persipura saat menjamu tim Sriwijaya FC. Persipura mengalahkan Sriwijaya FC 1-0 di Stadion Mandala, Jayapura. Gol tunggal di laga itu dicetak Prisca Elisa Womsiwor pada menit ke-26.

Atas hasil tersebut, Persipura naik ke posisi kedelapan dengan nilai 30, sedangkan Sriwijaya tetap di urutan ke-12 dengan nilai 26.

Klub Liga 1 2018 yang belum bertanding akan menjalankan pertandingan pada Rabu dan Kamis (12 dan 13 September 2018) mendatang, berikut jadwalnya :

Rabu, 12 September 2018

PSMS Medan vs PSIS Semarang pukul 15.30 Wib (Indosiar)

Bhayangkara FC vs Perseru Serui pukul 18.30 Wib (Ochannel)

Borneo FC vs Persija Jakarta pukul 18.30 Wib (Indosiar)

Kamis, 13 September 2018

Madura United vs Mitra Kukar pukul 15.30 Wib

PSM Makassar vs Barito Putera pukul 15.30 Wib (Ochannel)

Persib Bandung vs Arema FC pukul 15.30 Wib (Indosiar).

Keterangan : jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)