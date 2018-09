Link Live Streaming UEFA Nations League Spanyol Vs Kroasia dan Islandia Vs Belgia Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung sepak bola malam ini menyajikan pertandingan menarik dari lanjutan UEFA Nations League Rabu (12/9/2018) waktu Indonesia.

Pertandingan Belgia vs Islandia dan Spanyol vs Kroasia UEFA Nations League akan disiarkan langsung lewat live streaming supersoccer. (Live streaming my supersoccer.tv Belgia vs Islandia dan Spanyol vs Kroasia ada di akhir berita)

Laga seru tersebut yaitu Spanyol vs Kroasia yang akan saling berhadapan, di saat bersamaan peraih perunggu Piala Dunia 2018, ada pertandingan Belgia vs Islandia yang diprediksi berlangsung sengit.

Spanyol dapat mempertahankan start kuat mereka menyusul kemenangan 2-1 atas Inggris di Wembley pada Sabtu saat mereka menjamu timnas Piala Dunia Kroasia di Elche Martinez Valero di Grup A4.

Kroasia bermain imbang 1-1 dengan Portugal pada Kamis malam di pertandingan pertama mereka sejak kalah dari Prancis di final di Rusia.

Sementara Spanyol akan berada di kandang sendiri di bawah bos baru Luis Enrique untuk pertama kalinya setelah pengangkatannya.

Pemain bintang Luka Modric dan Ivan Rakitic akan datang melawan banyak rekan timnya di klub.

"Ini adalah tantangan besar untuk bermain melawan Luka di liga Spanyol dan lebih baik bermain dengannya untuk negara kami," kata Rakitic yang dikutip dari bangkapos.com.

Sementara itu, Zlatko Dalić, pelatih Kroasia mengatakan pertandingan harus pihaknya menangkan.

"Tetapi hasil yang baik akan menjaga suasana hati kita tetap positif dan jauh lebih baik ketika Anda menang. Itulah mengapa kami ingin memenangkan setiap pertandingan, tetapi kami bermain melawan tim Spanyol yang tidak memenuhi harapan mereka di Piala Dunia dan sangat termotivasi sekarang.