Lengkapi Kebutuhan RRI Banjarmasin Luncurkan Visualisasi Berita di HUT ke-73 RRI

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Inovasi baru dilakukan RRI pada peringatan HUT ke-73 RRI, yaitu soft launching atau peluncuran RRI net yaitu radio visual.

Hal di atas disampaikan Direktur Utama RRI M Rohanudin pada sambutan yang dibacakan Kepala Stasiun RRI Banjarmasin, Ngatno SSos MM, pada peringatan yang digelar di auditorium RRI Banjarmasin, Rabu (12/9).

"Tahun ini melengkapi kebutuhan konvergensi media yang multiplatform dan mengikuti tren pertumbuhan radio visual di dunia maka kami soft launching layanan RRI net yaitu adio divisualkan dengan tagline tonton apa yang Anda dengar," ujarnya.

Lanjut Rohanudin, inovasi baru ini hadir untuk memenuhi tuntutan dan kebuuhan publik, seiring revolusi digitalisasi teknologi kekinian.

Peringatan HUT RRI yang berdiri sejak 11 September 1945 itu juga diisi penyulutan obor Tri Prasetya RRI dan video confrence dengan RRI pusat pukul 12.00 Wita.

Selain itu pemberian penghargaan kepada para nara sumber RRI. Berhadir pula pada peringatan itu Pimpinan Umum BPost Group H Gusti P Rusdi Effendi AR.

Dengan tema dari sini Indonesia masih ada dan terus ada, RRI juga menjadi agen international culture exhange sebagai tuan rumah abu drama sonic, licensed broadcast FIFA World Cup 2018.

Prestasi internasional diraih, penghargaan kedua kalinya aplikasi terbaik berbasis IT RRI play, Abu Award untuk Best Radio Feature on Disaster dan Abu Developing Broadcasters Excellent Award bidang Digital New Media.

Kemudian prestasi nasional, Adinegoro Award untuk kategori Radio Feature, KPI Award, PGN Award Kategori Feature Online dan Pertamina Award kategori Radio Feature.

Ngatno menyampaikan, digitalisasi di era milenium adalah keharusan. Hal ini mendukung peran RRI dalam proses pembangunan masyarakat.

Ir H Syamsir Rahman MS, asisten III bidang administrasi umum, mewakili gubernur Kalsel, menyampaikan, RRI adalah bagian sejarah bangsa.

"Jangkauan luas dari Sabang sampai Merauke untuk menyatukan Indonesia. Teruslah berkreasi dan inovasi sesuai perkembangan media dan terus merevolusi diri," ujarnya.

Dikatakan pula RRI sebagai radio memiliki karakteristik tersendiri. Berbeda dengan media informasi lainnya.

Menarik dari peringatan ini adalah para angkasawan dan angkasawati RRI memakai pakaian adat nusantara sebagai aktualiasi persatuan dan kesatuan bangsa. (banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)