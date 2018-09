Luna Maya Putus dengan Reino Barack? Tulisan Luna Maya Ini Jadi Sumber Dugaan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Luna Maya menuliskan kata-kata pada keterangan foto yang ia unggah di Instagram dan membuat netizen menduganya putus dengan Reino Barack.

Selama lima tahun ini Luna Maya menjalin hubungan dengan Reino Barack.

Kemesraan Luna Maya dan kekasihnya ini kerap kali ditunjukkan lewat akun media sosial sang aktris.

Meski telah bertahun-tahun menjalin asmara, Luna Maya dan Reino Barack belum menikah hingga sekarang.

Keduanya masih perlu berjuang untuk membuktikan cinta mereka.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari Grid ID, ternyata hubungan keduanya belum mendapat restu dari orang tua Reino.

Bahkan, Luna Maya sempat mengaku pasrah jika memang tak berjodoh dengan Reino.

Pada unggahan foto-foto terbarunya Selasa (11/08/2018), Luna Maya justru menuliskan kata-kata yang membuat netizen mengira ia dan Reino Barack telah putus.

Foto-foto tersebut berisi momen-momen Luna Maya dan Reino Barack yang tengah berlibur bersama.

" It’s been an amazing and best 5 years of relationship, sorry for everything wrong I’ve done, and thank you for your wonderful support, it’s always a blessing to have you in my life, and sincerely I wish you happiness and peace” tulis Luna.