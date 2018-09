5 Artis Indonesia Masuk Nominasi Wanita Tercantik di Dunia, Ada Raisa, Chelsea Islan hingga Agnez Mo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebanyak 5 artis Indonesia masuk nominasi wanita tercantik di dunia. Mereka adalah Raisa, Chelsea Island, Kimberly Ryder, Agnez Mo dan Cinta Laura.

Komunitas yang rajin melakukan survei pria tampan dan wanita cantik di tiap negara, TC Candler menyasar Indonesia. Raisa, Chelsea Island, Kimberly Ryder, Agnez Mo dan Cinta Laura masuk nominasi wanita tercantik di dunia.

Mereka merangkum lima artis Indonesia yang dinilai masuk katagori tercantik di dunia. Mereka adalah Raisa, Chelsea Island, Kimberly Ryder, Agnez Mo dan Cinta Laura.

Diketahui pertengahan Juni 2018, TC Candler merilis nominasi The 100 Most Beautiful and Handsome Face 2018.

Baca: Jadwal Liga Inggris Pekan 5 - Watford vs Man United Live RCTI, Tottenham vs Arsenal di MNC TV

Baca: BKN Ingatkan Poin-poin Penting Ini Sebelum Ikut Pendaftaran CPNS 2018 di Sscn.bkn.go.id

Baca: Google Pastikan Tolak Semua Iklan Politik Selama Masa Pilpres 2019, Begini Penjelasannya

Baca: 3 Tips Upload Dokumen Pendaftaran CPNS 2018 di sscn.bkn.go.id Agar Tak Gagal Menurut Saran BKN

Voting etrkait nominasi itu dimulai dari Juni hingga November 2018.

Banyak artis dunia masuk pada nominasi tersebut.

Nama beken Gal Gadot, Emma Stone, Tom Cruise, dan Justine Bieber masuk nominasi tersebut.

Pada tahun ini hanya satu artis atau public figure pria Indonesia yang masuk nominasi pria tampan yakni Jonatan Christie.

Sebaliknya ada lima artis wanita asal Indonesia yang sukses menembus nominasi tersebut.

Berikut ini 5 artis wanita Indonesia yang masuk nominasi wanita tercantik di dunia versi TC Candler seperti dirangkum Tribunstyle.com pada Kamis (13/9/2018).