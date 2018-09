Jadwal Liga 2 2018 Pekan 16, Live Streaming Semen Padang vs Persibat via Youtube Liga1Match

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 2 2018 Pekan 16 pada Jumat (14/9/2018) menyajikan laga-laga seru. Semen Padang vs Persibat Batang, PSPS vs Persik Kendal, Aceh United vs Persita, Martapura FC vs PSS Sleman, Madura FC vs Blitar United dan PS Mojokerto Putra vs Semeru FC.

Pertandingan Semen Padang vs Persibat Batang akan disiarkan secara Live Streaming Youtube Liga1Match pukul 16.00 Wib. Link Youtube Liga1Match

Dalam jadwal pekan ke-16 Liga 2 2018, dua tim papan atas siap mengambil kembali keuntungan laga kandang.

Kedua tim tersebut adalah Semen Padang FC dan Madura FC.

Baca: Klasemen Liga 1 2018 Sampai Pekan 21 Usai Persib vs Arema FC 2-0 dan PSM vs Barito Putera 1-1

Baca: Jadwal Liga Inggris Pekan 5 - Watford vs Man United Live RCTI, Tottenham vs Arsenal di MNC TV

Baca: Google Pastikan Tolak Semua Iklan Politik Selama Masa Pilpres 2019, Begini Penjelasannya

Dua tim ini berpeluang untuk kembali bersanding sebagai pemuncak klasemen masing-masing Wilayah di ajang Liga 2 2018. Pada Wilayah Barat, Semen Padang FC memiliki berpeluang memperlebar kembali jarak dengan peringkat kedua klasemen sementara Liga 2 2018.

Skuat Kabau Sirrah yang saat ini berada di puncak klasemen dengan 29 poin akan menjamu Persibat Batang pada Jumat (14/9/2018).

Dilansir dari bolasport.com, duel keduanya akan dihelat di Stadion Gelora Haji Agus Salim. Pada Wilayah Timur, Madura FC yang harus tergeser dari puncak klasemen memiliki peluang untuk merenggut kembali takhta tersebut.

Dimana Madura FC akan menjamu Blitar United di Stadion Ahmad Yani, Madura, Jumat (14/9/2018).

Sementara itu, PSS Sleman yang menjadi pemuncak klasemen bakal melakoni laga tandang melawan Martapura FC pada hari yang sama.

Berikut jadwal lengkap pekan ke-16 Liga 2 2018 :

Wilayah Barat

Cilegon United Vs PSIR Rembang 2-1 (13/9/2018)

Perserang Serang Vs Persis Solo 1-0 (13/9/2018)

PSPS Riau Vs Persik Kendal (14/9/2018)

Semen Padang FC Vs Persibat Batang (14/9/2018)

Aceh United FC Vs Persita Tangerang (14/9/2018)

Persiraja Banda Aceh Vs Persika Karawang (15/9/2018)

Wilayah Timur

Martapura FC Vs PSS Sleman (14/9/2018)

PSMP Mojokerto Putra Vs Smeru FC 14/9/2018)

Madura FC Vs Blitar United (14/9/2018)

Persiba Balikpapan Vs PSIM Yogyakarta (15/9/2018)

PSBS Biak Vs Kalteng Putra (15/9/2018)

Persegres Gresik United Vs Persiwa Wamena (15/9/2018)

Keterangan : Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)