Jadwal Liga Inggris Pekan 5 - Watford vs Man United Live RCTI, Tottenham vs Arsenal di MNC TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran langsung (live) RCTI dan MNC TV Liga Inggris 2018/2019 pekan 5 menyajikan sejumlah laga menarik.

Tottenham Hotspur vs Liverpool akan membuka pekan 5 Liga Inggris. Selain itu ada juga laga Newcastle United vs Arsenal hingga Watford vs Manchester United yang disiarkan langsung RCTI.

Setelah libur pertandingan internasional, Liga Inggris kembali bergulir akhir pekan ini. Satu big match bakal memanjakan pecinta bola pada Sabtu (15/9/2018) malam WIB.

Tottenham Hotspur akan menjamu pemuncak klasemen sementara Liga Inggris Liverpool di White Hart Lane. Liverpool sejauh ini masih sempurna dari empat laga yang dilakoni.

Bukan perkara mudah bagi Liverpool kembali merebut poin penuh. Tottenham baru kalah sekali musim ini.

Lini depan Spurs juga sangat tajam dengan sudah membukukan 11 gol.

Adapun Chelsea yang berada di urutan dua dan juga masih sempurna bakal mendapat ujian dari Cardiff City.

Di atas kertas, Chelsea berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun.

Sementara Manchester United pada pekan ini akan berkunjung ke Watford.

Secara mengejutkan Watford selalu menang dari empat laga awal.