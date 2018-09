Jadwal Pekan 22 & Klasemen Liga 1 2018 - Sriwijaya FC vs Persebaya, Borneo FC vs Persib

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2018 Pekan 22 menyajikan sejumlah laga menarik. Pekan 22 Liga 1 2018 akan dimulai pada Minggu (16/9/2018).

Sejumlah pertandingan menarik disajikan seperti Sriwijaya FC vs Persebaya, Borneo FC vs Persib Bandung hingga Persija Jakarta vs PSIS Semarang.

Nantinya, laga-laga itu akan disiarkan langsung dan live streaming Indosiar, O Channel hingga vidio.com.

Persib Bandung akan memulai pekan ke-22 sebagai pemimpin klasemen Liga 1 2018.

Klub berjuluk Maung Bandung itu sempat tergeser dari puncak setelah Bhayangkara FC menang 1-0 atas Perseru Serui.

Kurang dari 24 jam, Jonathan Bauman dkk kembali mengambil alih tampuk kekuasaan Liga 1 2018 setelah melumat Arema FC 2-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Kamis (13/9/2018).

Pada pekan ke-22 ini, Persib bertandang ke markas Borneo FC, Senin (17/9/2018) pukul 18.30 WIB.

Persib memimpin klasemen dengan nilai 38 dari 11 kali menang, lima imbang, dan lima kali kalah.

"Kami bermain bagus," ujar Pelatih Persib Mario Gomez dalam konferensi pers usai bertanding, sebagaimana dikutip SuperBall.id dari Tribun Jabar.

Mario Gomez mengingatkan anak-anak asuhnya untuk bermain konsisten, termasuk dalam lawatan ke kandang Borneo FC pekan depan.