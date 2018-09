Link Live Streaming Indosiar Persib Bandung vs Arema FC, Ini Prediksi Susunan Pemain

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertandingan Persib Bandung vs Arema FC akan disiarkan langsung (live) Liga 1 2018 pekan 21 di Indosiar Kamis (13/9/2018) yang diprediksi berlangsung ketat.

Persib Bandung berpeluang untuk mengakhiri rentetan catatan buruk dari tim berjuluk Singo Edan (Arema FC) itu bisa disaksikan melalui siaran langsung (live) Indosiar).

Pertandingan Persib vs Arema FC dijadwalkan disiarkan langsung (live) via streaming Indosiar mulai pukul 15.30 WIB dari Stadion Teladan Medan. Duel akbar dua tim raksasa Tanah Air, Persib Bandung vs Arema FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Pasalnya, sejak 2014 lalu, Maung Bandung belum pernah sekali pun meraih kemenangan dari tim kebanggaan Aremania. Pada putaran pertama Liga 1 2018, Persib ditahan imbang tim tuan rumah 2-2.

"Setiap bertemu pasti akan bicarakan soal masa lalu. Masa lalu penting untuk pelajaran, namun yang terpenting adalah hari ini," ujar Gomez dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan di Graha Persib, yang dikutip dari TribunJabar.id.

Arema FC datang dengan wajah baru saat melawat ke kandang Persib. Pasalnya, Arema FC menjadi salah satu tim tersibuk yang bergeliat di bursa transfer pemain tengah musim Liga 1 2018.

Sebanyak 9 pemain angkat kaki, termasuk sang pelatih Joko Susilo yang kini turun pangkat menangani Akademi Arema. Manajemen Arema FC mendepak tiga pemain asing, yakni Ahmet Atayev, Balsa Bozovic dan Thiago Furtuoso.

Arema menambah lima amnusi anyar berupa Hamka Hamzah (Sriwijaya FC), Makan Konate (Sriwijaya FC), Alfin Tuassalamony (Sriwijaya FC), Srdan Ostojic (FK Zemun), Sunarto (Persis).

Sementara Persib Bandung, hanya merekrut Patrich Wanggai dari Sriwijaya FC dan mempromosikan pemain dari Diklat Persib, yakni M Wildan Ramdani sebagai ganti dari empat pemain yang dipinjamkan.

Pelatih Arema FC, Milan Petrovic, menganggap bahwa Persib Bandung sedikit diuntungkan pada pertemuan besok, Kamis (13/9/2018) di Stadion Gelora Bandung Lautn Api (GBLA).