Live Streaming Indosiar - Susunan Pemain Persib vs Arema Liga 1 2018, Siaran Langsung Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebentar lagi, live streaming Indosiar Persib Bandung vs Arema FC pada Pekan 21 Liga 1 2018 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (13/9/2018) sore.

Susunan pemaibn Persib vs Arema sudah dirilis. Live streaming Persib vs Arema dapat juga diakses via vidio.com mulai pukul 16.00 WIB.

Link live streaming Indosiar & Vidio.com Persib Bandung vs Arema FC dapat diakses pada tautan dia akhir berita.

Klub beralias Maung Bandung menjamu klub beralias Singo Edan dalam lanjutan kompetisi Liga 1 2018 putaran kedua.

Ini merupakan laga perdana maung bandung pasca libur panjang setelah jeda Asian Games 2018.

Persib Bandung saat ini bercokol di peringkat pertama klasemen dengan raihan 35 poin. Raihan poin ini sama dimiliki Bali United yang menang atas Persela Lamongan kemarin.

Untuk itu, Persib wajib menang untuk mengamankan posisi puncak klasemen pekan ini.

Sementara itu Arema FC berada di posisi 14 dengan mengoleksi 25 poin.

Meski perbedaan posisi klasemen yang amat mencolok, namun begitu pertandingan ini dipastikan ketat.

Pasalnya rivalitas kedua tim cukup kental. Apalagi kedua tim lagi berada dalam permainan terbaik.

Persib yang berhasil memuncaki klasemen tampil memukau di lima pertandingan terakhir.

Persib berhasil menang 4 kali dan hanya sekali kalah dari Mitra Kukar.

Sementara Arema FC yang mendatangkan sejumlah pemain top di bursa transfer jeda putaran pertama, perlahan berhasil memperbaiki posisi klasemen.

Link Live Streaming Indosiar Persib Bandung vs Arema FC

