Sebelum Kabar Luna Maya dan Reino Barack Putus, Luna Isyaratkan Sebagai Pejuang Cinta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar Luna Maya dan Reino Barack putus sudah menyebar sejak kemarin, Rabu (12/09/2018) di sosial media.

Bermula dari postingan foto-foto Luna Maya di akun Instagramnya yang ia tujukan untuk sang kekasih, Reino Barack yang diisyaratkan putusnya hubungan asmara.

Foto-foto tersebut merupakan kumpulan kebersamaan Luna Maya dan Reino Barack saat mereka berlibur bersama diisyaratkan jadi kenangan usai putus.

Ca[tion yang dituliskan Luna Maya menjadi sorotan netizen.

Banyak netizen 'membaca' caption Luna Maya sebagai ungkapan perpisahan pada Reino Barack.

Luna Maya menyatakan permohonan maafnya selama 5 tahun berpacaran dan juga harapannya untuk kebahagiaan dan kedamaian Reino.

Apalagi beberapa publik figur seperti Ayu Dewi, Melaney Ricardo, Raline Shah, Nana Mirdad, hingga Nikita Mirzani mengomentari foto Luna Maya tersebut dengan kalimat-kalimat dukungan.

Sebelumnya, pada tanggal 17 Agustus lalu Luna Maya sempat memposting foto di akun Instagram tentang dirinya dan Reino Barack di depan sebuah figur bertuliskan "Fighter Love".

Luna Maya dan Reino Barack nampak membelakangi kamera dan keduanya saling bergandengan tangan.

Luna menulis, " Yes We Are! #lovefighters" yang artinya adalah " Ya Kami Adalah Para PejuangCinta"