Hasil Perempatfinal Japan Open 2018, Praveen/Melati Gagal ke Semifinal, Kalah dari Malaysia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil perempatfinal turnamen Badminton Japan Open 2018 Jumat (14/9/2018) di sektor ganda campuran tidak berpihak pada Indonesia.

Hal ini setelah pasangan ganda campuran Indonesia Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti kalah dari pasangan Malaysia.

Praveen/Melati Daeva kalah dari pasangan ganda campuran Malaysia Chan Peng Soon/Goh Liu Ying.

Mereka kalah dalam pertarungan 3 set 21-19 20-22 21-17.

Dengan demikian tak ada wakil ganda campuran Indonesia yang tersisa.

Indonesia sendiri mengirim lima wakil di babak perempatfinal Japan Open 2018 ini.

Masih ada empat wakil yang akan bertanding setelah ini.

* Hasil dan Jadwal Perempatfinal Japan Open World Tour Super 750 2018:

ㅤㅤ

Court 1:

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (INA) vs Chan Peng Soon/Goh Liu Ying (MAS)

(19-21, 22-20, 17-21)

ㅤㅤ

Fajar Alfian/Muh Rian Ardianto (INA) vs Liu Yuchen/Li Jinhui (CHN/2)

Rank: 8-2

H2H: 2-3

Pertemuan terakhir : 21-14 19-21 21-13 Asian Games 2018

Anthony Sinisuka Ginting (INA) vs Viktor Axelsen (DEN/1)

Rank: 10-1

H2H: 1-0

Pertemuan terakhir : 13-21 21-17 21-14 Sudirman Cup 2017

ㅤㅤ

Court 2

Greysia Polii/Apriyani Rahayu (INA/4) vs Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (BUL)

Rank: 4-13

H2H: 0-1

Pertemuan terakhir : 11-21 19-21 All England 2018

ㅤㅤ

Court 3

Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon (INA/1) vs Jelle Maas/Robin Tabeling (NED)

Rank: 1-34

H2H: 0-0

(banjarmasinpost/rahmadhani)