Frank & co Gelar Pameran Berlian di Duta Mall

Staf Frank & co menunjukkan salah satu koleksi perhiasan berlian yang dipamerkan.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Demi memanjakan customer setia di Banua, Frank & co kembali mengadakan pameran perhiasan berlian. Ribuan koleksi perhiasan berlian bermutu tinggi dan bersertifikat, dipamerkan dengan banyak promo menarik.

Kali ini pameran digelar di dua tempat, yakni pada 12-13 September 2018 di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, kemudian dilanjutkan 14-25 September 2018 di Duta Mall Banjarmasin mengikuti jam operasional mal yaitu pukul 10.00- 21.00 Wita.

Exhibition Manager Frank & co, Ridwan Haris mengatakan pameran ini diadakan agar bisa hadir lebih dekat dengan pencinta perhiasan di Banjarmasin. “Frank & co telah menjajaki pasar di Banjarmasin sejak tahun 2005, dan mendapat respons sangat baik dari pencinta berlian di sini,” ujarnya, Jumat (14/9/2018).

Selama pameran, pengunjung bisa menemukan perhiasan dari Frank & co mulai dari harga Rp 2 jutaan dan pastinya banyak promo menarik. Di antaranya potongan harga sampai dengan Rp 4 juta, cicilan dengan bunga nol persen sampai dengan 24 bulan, serta pembelian perhiasan yang berhadiah logam mulia. Pihaknya juga memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk memanfaatkan fasilitas servis dan cuci perhiasan tanpa dipungut biaya.

Sementara itu, Public Relation Manager Frank & co, Nickoline Retna menambahkan, animo masyarakat begitu tinggi akan kehadiran merek perhiasan Frank & co yang dikenal sebagai rumah perhiasan berlian berkualitas F-VVS. Rencananya, Frank & co juga akan membuka gerai pertamanya secara resmi di Duta Mall 2 Banjarmasin, pada 2019 mendatang. “Kami berharap dapat memberikan kemudahan bagi setiap lapisan masyarakat yang ingin memiliki perhiasan di waktu yang akan datang,” tuturnya.