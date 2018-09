Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Malam Ini MNC TV, RCTI: Tottenham vs Liverpool, Watford vs MU

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris 2018/2019 pekan 5 malam ini di RCTI dan MNC TV menyajikan sejumlah partai big match.

Tottenham Hotspurs vs Liverpool, Manchester City vs Fullham, sampai Watford vs Manchester United akan mengisi jadwal siaran langsung Liga Inggris malam ini di RCTI dan MNC TV.

Tottenham Hotspur vs Liverpool akan membuka pekan 5 Liga Inggris yang disiarkan langsung oleh MNC TV Sabtu 15 September 2018 malam ini.

Tottenham Hotspur dijadwalkan menjamu Liverpool yang jadi pemuncak klasemen sementara Liga Inggris di White Hart Lane.

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 5 di RCTI, MNC TV: Tottenham vs Liverpool, Watford vs MU

Baca: Jadwal MotoGP Aragon 2018, Lengkap Latihan Bebas, Kualifikasi, Race Live Trans7

Baca: SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming MNC TV dan UseeTV Japan Open 2018 Marcus/Kevin Main

Liverpool sejauh ini masih sempurna dari empat laga yang dilakoni.

Bukan perkara mudah bagi Liverpool kembali merebut poin penuh. Tottenham baru kalah sekali musim ini.

Lini depan Spurs juga sangat tajam dengan sudah membukukan 11 gol.

Setelah itu, MNC TV dijadwalkan kembali menyiarkan langsung pertandingan Manchester City vs Fulham.

Baca: Bermimpi Ketemu Induk Buaya, 2 Pria Ini Lepas Buaya yang Ditangkapnya di Sungai Batangalai

Maraton siaran langsung Liga Inggris pekan 5 dilanjutkan RCTI yang menyiarkan langsung pertandingan Watford vs Manchester United.

Jangan terlena MU, karena musim ini secara mengejutkan Watford selalu menang dari empat laga awal.