Jadwal Siaran Langsung Liga Spanyol Malam Ini di SCTV, Athletic Bilbao vs Real Madrid

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Spanyol malam ini di SCTV yang memasuki pekan 4 Minggu (16/9/2018) dinihari diisi pertandingan Athletic Bilbao vs Real Madrid.

Siaran langsung (live) Athletic Bilbao vs Real Madrid di SCTV dijadwalkan dimulai pukul 01.45 WIB.

Real Madrid masih tampil sempurna di Liga Spanyol.

Baca: Hasil Japan Open 2018 Marcus/Kevin Pastikan Tiket Final Usai Taklukkan He Jiting/Tan Qiang

Mereka meraih empat kemenangan beruntun di Liga Spanyol.

Baca: Klik di Sini Contoh Soal CPNS Jelang Penerimaan via Situs Pendaftaran CPNS 2018, sscn.bkn.go.id

Baca: Klik di Sini Contoh Soal CPNS Jelang Penerimaan via Situs Pendaftaran CPNS 2018, sscn.bkn.go.id

Baca: Begini Alur Pendaftaran CPNS 2018 via sscn.bkn.go.id, Mulai Syarat Hingga Tips dari BKN

Ketiadaan Cristiano Ronaldo tampaknya bukan masalah berarti bagi Real Madrid sejauh ini.

Sementara rival abadi mereka Barcelona akan melawat ke markas Real Sociedad.

Barcelona juga tampil sempurna dengan empat kemenangan beruntun mereka di Liga Spanyol.

Berikut jadwal Liga Spanyol akhir pekan ini:

Sabtu, 15 September 2018:

02:00 WIB - Huesca vs Rayo Vallecano - beIN Sports 2

18:00 WIB - Atletico Madrid vs Eibar - beIN Sports 2

21:15 WIB - Real Sociedad vs Barcelona - beIN Sports 2

23:30 WIB - Valencia vs Real Betis - beIN Sports 2

Minggu, 16 September 2018

01:45 WIB - Athletic Bilbao vs Real Madrid - SCTV, beIN Sports 2

17:00 WIB - Leganes vs Villarreal - beIN Sports 1

21:15 WIB - Espanyol vs Levante - beIN Sports 2

23:30 WIB - Real Valladolid vs Alaves - beIN Sports 2

Senin, 17 September 2018

01:45 WIB - Sevilla vs Getafe - beIN Sports 2

02:00 WIB - Girona vs Celta Vigo

Catatan : Jadwal Siaran Langsung Liga Spanyol Bisa Berubah Sewaktu-waktu

(banjarmasinpost/rahmadhani)