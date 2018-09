Live BeinSport 3! Cara Nonton Live Streaming Inter Milan vs Parma Liga Italia Pekan 4 di HP

Inter Milan vs Parma Liga Italia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Inter Milan vs Parma dengan cara di bawah ini. Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 4 malam ini akan mempertemukan Inter Milan vs Parma. Pertandingan Inter Milan vs Parma akan dimulai pada Sabtu (15/9/2018) pukul 20.00 Wib.

Inter Milan vs Parma disiarkan langsung (live) Beinsport 3. Live Streaming Inter Milan vs Parma juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 3 serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com, tv bersama dan tvonlinebola.

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Live Streaming Inter Milan vs Parma via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Inter Milan vs Parma akan membuka pertandingan pekan ke-4 Serie A - kasta teratas Liga Italia - yang dimulai pada Sabtu (15/9/2018).

Pertandingan ini juga menandakan pertemuan kedua tim sebanyak 46 kali. 18 kemenangan di antaranya diraih Inter Milan.

Baik Parma maupun Inter di laga ini haus akan kemenangan. Parma datang ke markas Inter dengan bekal tak pernah menang di tiga laga terakhir.

Saat ini mereka baru dapat mengumpulkan satu poin. Parma juga terhambat oleh beberapa pemain yang cedera, sehingga harus absen.

Jonathan Biabiany dan Alberto Grassi yang baru saja pulih dari cedera, belum memungkinkan untuk tampil di San Siro.

Sementara itu, tuan rumah baru mendapat kemenangan pertama saat bersua Bologna, Sabtu (1/9/2018). Modal ini tentu menjadi support bagi Inter untuk melanjutkan tren positif.

Berikut fakta Inter Milan Vs Parma yang dikutip dari tribunpontianak.co.id :

