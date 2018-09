Live RCTI! Cara Nonton Live Streaming Watford vs Manchester United Liga Inggris Pekan 5 di HP

Jadwal Liga Inggris Live RCTI Watford vs Manchester United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Watford vs Manchester United dengan cara di bawah ini. Jadwal siaran langsung RCTI Liga Inggris pekan 5 malam ini akan mempertemukan Watford vs Manchester United. Pertandingan Watford vs Manchester United akan dimulai pada Sabtu (15/9/2018) pukul 23.00 Wib.

Watford vs Manchester United disiarkan langsung (live) RCTI dan beIN Sports 1. Live Streaming Watford vs Manchester United juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sports 1 serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com, tv bersama dan tvonlinebola.

Bagi pengguna Telkomsel, anda dapat menyaksikan Live Streaming Watford vs Manchester United via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Watford diprediksi dapat menyulitkan Manchester United untuk mendapat poin, pasalnya Watford telah mendapatkan 3 poin dari Brighton & Hove Albion (2-0), lalu Burnley (3-1), Crystal Palace (2-1), dan terakhir Tottenham Hotspur (2-1).

Di kubu Manchester United, pasukan Jose Mourinho memetik dua kemenangan dan dua kekalahan.

Setelah menekuk Leicester City 2-1, Manchester United menyerah 2-3 di markas Brighton & Hove Albio dan tumbang 0-3 saat menjamu Tottenham Hotspur.

Dilansir dari bolasport.com, kemenangan kedua diraih Manchester United di markas Burnley dengan skor 2-0. Menjamu Manchester United, Manajer Watford, Javi Gracia, diberitakan masih memercayakan skuat yang sama saat mengalahkan Tottenham. Akan tetapi, catatan pertemuan kedua tim kurang elok buat Watford.

Dalam 15 pertemuan terakhir di semua kompetisi, Watford menelan 14 kekalahan dari Manchester United. Satu laga lagi berakhir kemenangan buat Setan Merah. Walau Watford sedang dalam kondisi "on fire", kubu Manchester United tak bisa dianggap bakal mudah ditekuk.

MAXStream, video portal milik Telkomsel, kini menawarkan layanan live streaming liga-liga besar yang bekerja sama dengan beIN Sports.