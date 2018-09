Sujiwo Tedjo Dukung Usulan Debat Capres Gunakan Bahasa Inggris Prabowo-Sandiaga Uno, Asal Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Usulan soal debat capres-cawapres di Pilres 2019 menggunakan Bahasa Inggris dari koalisi partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga menuai reaksi dari budayawan Sudjiwo Tedjo.

Beberapa pihak setuju soal usulan debat capres-cawapres pakai Bahasa Inggris,dari koalisi partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan banyak juga yang tak setuju.

Melalui akun Twitter-nya, Sudjiwo Tedjo mengatakan ada hikmah yang bisa diambil dari polemik usulan debat capres-cawapres pakai Bahasa Inggris daii koalisi partai pengusung Prabowo-Sandiaga Uno.

"Pagi. Mari selalu mengambil hikmah. Usulan debat capres dlm bhs Inggris pun ada hikmahnya. Mereka yg ngomongnya pada cas cis cus kem-Inggris tiba2 kini jd pembela garda depan bhs Indonesia. Kaum pemuja budaya Amrik/Korea/dll kini mendadak mengaku cinta bhs Indonesia. Ini bagus."

Baca: Mahfud MD Bandingkan Pidato Internasional Terkait Usulan Debat Capres Pakai Bahasa Inggris

Baca: Koalisi Prabowo-Sandiaga Uno Usulkan Debat Pakai Bahasa Inggris, Ruhut Sitompul Sebut Kalap

Baca: Bawaslu Ikut Komentari Usulan Debat Capres Gunakan Bahasa Inggris Prabowo-Sandiaga Uno

Sudjiwo Tedjo komentari arahan Jokowi untuk relawan (tribunnews.com)

Selain itu, dirinya juga mengatakan akan setuju dengan usulan debat capres-cawapres pakai Bahasa Inggris asalkan dengan satu syarat.

Yakni bila Bahasa Inggris yang digunakan seperti dengan gaya bahasa yang kerap ditemukan di belakang truk.

“New fear the me is 3” (nyopir demi istri). Kalau debat capres pakai bahasa Inggris ala tulisan di bokong truk itu, aku baru dukung. Bhs Inggris-nya milenial terlalu patuh ke Inggris. Kepribadian Nusantara tergerus"

Di cuitan selanjutnya, Sudjiwo Tedjo yang notabene sebagai Presiden 'Jancukers' mendukung gerakan 'Ingus' atau Inggris Nusantara.

"Presiden #Jancukers mendukung Ingus.. Inggris Nusantara".

Cuitan Sudjiwo Tedjo itu pun memancing netizen untuk berbahasa Inggris ala tulisan di belakang truk.