Dahnial Dukung Pembuatan Film di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H Dahnial Kifli menyambut secara langsung kedatangan tim survei film yang berencana mengambil lokasi syuting di wilayah Kabupaten HSS.



Satu di antara artis yang datang dari tim survey film itu adalah aktor senior Indonesia Mathias Muchus.



Tim survey film melihat secara langsung lokasi yang rencananya akan digunakan lokasi syuting yakni Kalang Hadangan di Kecamatan Daha Utara.

Rencananya film yang akan dibuat mengangkat tema dari sebuah novel berjudul “Jendela Seribu Sungai” karya Miranda Seftiana dan Avesina Soebli.



Kedatangan tim survey film ini berlangsung pada Jumat, (14/9).

Sebelum disambut di Pendopo kabupaten HSS, rombongan tim survei lebih dulu disambut oleh PJ Bupati HSS.

Sebagai bentuk perhatian dan dukungan serius terhadap rencana diangkatnya potensi wisata daerah dalam film tersebut, di tengah perjalanan dari Kandangan menuju Banjarmasin untuk menghadiri sebuah acara, H Dahnial Kifli menyempatkan diri menyambut dan menjamu tim survey film di tengah perjalanan menuju ke HSS.



Selanjutnya, rombongan tim survey melanjutkan perjalanan ke HSS dan disambut di Pendopo Kabupaten oleh sejumlah pejabat Pemkab HSS seperti kepada dinas Komunikasi dan Informasi HSS Hendro Martono, Kadis Pendidikan HSS Nordiansyah dan sejumlah pejabat lainnya.



Sore harinya, tim survei film juga langsung menuju lokasi Kalang Hadangan yang berada di Kecamatan Daha Utara.



Survei dan observasi lapangan di Kalang Hadangan dipilih karena alur cerita dalam novel ada menceritakan kehidupan di pinggiran sungai.

Selain lokasi Kalangan Hadangan, tim survei juga berencana ke wilayah Loksado.



Sekedar diketahui bahwa penulis novel Miranda Seftiana adalah penulis yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Rencananya novel berjudul “Jendela Seribu Sungai” karya Miranda Seftiana dan Avesina Soebli akan diangkat menjadi sebuah film.



Penjabat Bupati HSS H Dahnial Kifli mengatakan Pemerintah Kabupaten HSS menyambut baik rencana pembuatan film ini.



"Tentunya kita berharap potensi pariwisata yang ada di bumi Antaludin diharapkan ikut terangkat dengan adanya rencana pembuatan film di wilayah HSS," katanya. (AOL/*)