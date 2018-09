Jadwal Live Juventus vs Sassuolo di BeIN Sports 3 Liga Italia, Menunggu Gol Cristiano Ronaldo

Juventus vs Sassuolo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung dan live streaming beIN Sport 3 Juventus Vs Sassuolo pada Liga Italia 2018 akan tersaji malam ini.

Siaran langsung dan live streaming Juventus vs Sassuolo akan tersaji di situs resmi beinsports.com. Namun, live streaming Juventus vs Sassuolo juga bisa diakses via penyedia streaming lainnya seperti yalla-shoot.com, nontonliga.com dan lainnya.

Pemain megabintang Juventus Cristiano Ronaldo diyakini akan segera mencetak gol dalam laga kontra Sassuolo, pada Minggu (16/9/2018).

Hal itu diungkapkan pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, jelang pertandingan melawan Sassuolo.

Massimiliano Allegri percaya jika Cristiano Ronaldo mampu mencetak gol dalam pertandingan nanti.

Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo belum mencetak gol meski telah tampil penuh dalam tiga laga awal Liga Italia musim ini.

Kontribusi satu-satunya Cristiano Ronaldo bagi Juventus yakni menjadi assist bagi gol Mario Madzukic saat berhadapan dengan Lazio.

"Cristiano Ronaldo telah berlatih dengan baik. Tetapi saya tidak terlalu mengharapkan yang lebih darinya," kata Massimiliano Allegri, seperti dikutip TribunWow.com dari ESPN, Minggu (16/9/2018).

"Tapi semua orang telah menunggu Ronaldo untuk mencetak gol. Jadi dia nanti akan mencetak gol," ujarnya menambahkan.

Dilansir BolaSport.com, Juventus akan berhadapan dengan tim peringkat ketiga saat ini, Sassuolo pada Minggu (16/9/2018).