Jonatan Christie Pamer Gandengan Tangan Saat Ultah, Kata-katanya Bikin Meleleh

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pebulu tangkis tunggal putra andalan Indonesia, Jonatan Christie hari ini berulang tahun.

Lahir dari pasangan Andreas Adi Siswa dan Marlanti Djaja, Jonatan Christie lahir 21 tahun di Jakarta.

Terlahir di Jakarta, 15 September 1997, Jonatan Christie kini menjadi salah satu pebulu tangkis yang masuk top 20 di peringkat dunia.

Rayakan momen ulang tahun, Jonatan Christie justru mengunggah foto yang ambigu dan penuh teka teki.

Di salah satu unggahan story Instagram, Jojo mengunggah foto yang seolah menjadi jawaban misteri hubungan cintanya.

Jojo mengunggah foto 2 orang tengah bergandengan tangan sambil menuliskan hal ini:

instagram (Screenshot Instagram Jonathan Christie (bolasport))

"Satu lagi yang sangat berpengaruh sebelum saya sampai saat ini. Dia yang selalu support, dia yang selalu buat saya bangkit saat gagal. Dia yang buat saya melupakan segala hal yang kurang baik dan dia juga yang terus menemani saya sampai saat ini. God always be with you."

Jojo pun kemudian menambahkan emotikon terima kasih dan emotikon cinta.

Selain mengunggah hal ini, Jojo juga menyatakan kesedihannya karena tidak bisa merayakan ulang tahun bersama keluarga.

"Cukup sedih juga, tahun ke 4 gak pernah ulang tahun di rumah, tapi gak apa apa lain waktu pasti bisa ngerayain bareng sama keluarga semua. Thanks God, untuk 21 Tahun ini semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik," tulis Jojo di akun instagram.

Saat ini, Jojo masih berada di Jepang, untuk menjalani turnamen Japan Open 2018.

Sayangnya, Jojo harus tersingkir di babak awal turnamen tersebut.

Jojo kalah dua set langsung dari wakil India, Parannoy HS dengan skor 18-21, 17-21 di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Jepang, Selasa (11/9/2018).

Artikel ini telah tayang di Bolasport.com dengan judul Jonatan Christie Akhirnya Buka-bukaan Soal Kekasih di Hari Ulang Tahun?