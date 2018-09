Live Beinsport 3! Susunan Pemain AS Roma vs Chievo Liga Italia 2018/2019 Pekan 4 Malam Ini

AS Roma vs Chievo Herona Liga Italia Pekan 4

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 4 malam ini akan mempertemukan AS Roma vs Chievo. Pertandingan AS Roma vs Chievo akan dimulai pada Minggu (16/9/2018) pukul 20.00 Wib.

AS Roma vs Chievo disiarkan langsung (live) di Beinsport 3.

Live Streaming AS Roma vs Chievo juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 3 serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com, tv bersama dan tvonlinebola.com.

Bagi pengguna Telkomsel, anda dapat menyaksikan Live Streaming AS Roma vs Chievo via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

AS Roma vs Chievo merupakan pertandingan pada pekan keempat lanjutan Liga Italia 2018-2019 di Stadion Olimpico, Minggu (16/9/2018).

AS Roma masih berkutat di posisi ke-9 klasemen sementara Liga Italia 2018-2019.

Dari tiga pertandingan yang telah dilalui pasukan Serigala Roma, mereka baru mengoleksi 4 poin.

Kemenangan pada laga perdana pasukan Eusebio tidak berlanjut pada pertandingan selanjutnya.

Pada pertandingan kedua AS Roma dipaksa bermain imbang saat melawan Atalanta, lalu mereka harus menelan kekalahan dari AC Milan pada pekan ketiga. Di sisi lain, Chievo Verona bertamu ke Stadion Olimpico bermodal 1 hasil imbang dan dua kekalahan.

Dilansir dari bolasport.com, hasil tersebut membuat mereka menjadi tim juru kunci Liga Italia 2018-2019. Menilik head to head kedua tim, AS Roma unggul dengan 17 kemenangan dan 12 imbang, meski mereka harus 3 takluk dari 32 pertemuan dengan Gialloblu.

Jadwal Live Liga Italia