Postingan Video Musik Agnez Mo Diberi 3 Jempol oleh Siwon Super Junior, ini Foto Lama Mereka

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Personel boyband Super Junior, Choi Siwon, mengapresiasi video musik dari singel "Overdose" milik Agnez Mo yang baru dirilis pada Kamis (13/9/2018) lalu.

Dikutip dari Kompas.com, Sabtu (15/9/2018), Siwon memberi tiga emoji jempol pada salah satu posting-an Agnez di akun Instagram @agnezmo yang menampilkan cuplikan video musik tersebut.

"Watch the full video on YouTube now!! @chrisbrownofficial #AMCBOVERDOSE ," tulis Agnez pada unggahannya yang dikomentari Siwon,

Tak ada kata-kata yang Siwon tuliskan di situ, namun komentarnya kemudian mendapatkan ribuan balasan atau tanggapan dari warganet.

Sebelumnya, rekan duet Agnez dalam "Overdose", Chris Brown, memuji Agnez Mo yang menyutradarai video musik mereka.

"#OVERDOSE @agnezmo GIVE HER HER MOTHERF****** credit on directing a wonderful VISUAL. Thank you @complex," tulisnya di melalui akun @chrisbrownofficial seperti dikutip Kompas.com, Jumat (14/9/2018).

Sementara melalui akun Instagram-nya, @agnezmo, Agnez berterima kasih kepada Brown karena telah mempercayainya menggarap klip video mereka.

"Watch OVERDOSE MUSIC VIDEO on youtube now!! LETS MAKE IT 1 MIL in 24 hours. Choreographed by my amazing friend @luudaddy. Thanks @chrisbrownofficial for allowing me to direct this!" tulis Agnez.

Siwon dan Agnez Mo bukan kali ini saja saling mengenal.

Pantauan Banjarmasinpost.co.id dikutip dari berbagai sumber, mereka beberapa tahun lalu pernah bertemu dan sepanggung di acara Asia Song Festival di Seoul, Korea Selatan pada September 2009 lalu.

Sejak saat itu, Agnez memang mempunyai hubungan yang dekat dengan Siwon.

