Cara Bijak Laudya Cynthia Bella Hadapi Komentar Negatif Hater, Boleh Juga Ditiru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Beberapa tahun belakangan, sejak maraknya media sosial di Indonesia, komentar-komentar negatif terhadap seseorang kerap ditemui.

Tak jarang ada saja yang kemudian bertengkar.

Paling sering menjadi sasaran komentar negatif biasanya adalah kalangan pesohor.

Banyak warganet yang menjadi pembenci atau hater mereka karena mereka tak suka dengan sikap atau penampilan sang pesohor di depan publik.

Tak luput pula dari sasaran hater adalah aktris Laudya Cynthia Bella yang belum lama ini dikritik karena ke pantai mengenakan penutup kepala saja, bukan jilbab seperti kebiasaannya sejak berhijab.

Menghadapi komentar-komentar negatif hater itu, Senin (17/9/2018), istri Engku Emran ini memposting cara menghadapi hater di Instagramnya, @laudyacynthiabella.

Begini katanya:

“Kalau kita tanggepin negative comment pasti energy negative nya nyampe ke kita.”

Tak hanya itu, dia juga menuliskan sebaiknya hadapi semuanya dengan senyuman saja.

“Mulai sekarang aku mau senyumin aja,” tulisnya.

Atau dengan solusi yang ini menurutnya bisa juga:

“atau aku mau off comment Happy monday yaaa.. and have a great day #positivevibesonly #positivenergy.”

Boleh juga ya caranya ditiru.

Walau telah ada UU IT, namun mereka yang berkomentar negatif, mem-bully atau mencemarkan nama baik orang lain di media sosial masih sering ditemui hingga sekarang.

Agar kita yang dikomentari negatif tak ikut terbawa emosi yang ujungnya malah bisa berbuntut panjang, boleh juga melakukan cara Laudya Cynthia Bella ini. (banjarmasinpost.co.id/yayu fathilal)