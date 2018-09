Head to Head & Prediksi Skor Liverpool vs PSG Grup C Liga Champions Siaran Langsung (Live) RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertandingan Liga Champions Liverpool vs PSG dalam jadwal siaran langsung (live) RCTI diprediksi berlangsung seru. Laga Liverpool vs PSG merupakan laga Grup C Liga Champion 2018/2019, Rabu (19/9/2018) malam.

Liga Champions Liverpool vs PSG disiarkan langsung RCTI, sedangkan Live Streaming Liverpool vs PSG dapat disaksikan lewat website penyedia streaming lainnya seperti yalla-shoot.com dan nontonliga.com.

Liverpool tak terlalu mempermasalahkan sikap megabintang Paris Saint-Germain (PSG), Neymar, jelang pertemuan mereka pada matchday pertama Liga Champions, Rabu (19/9/2018) dini hari WIB.

Neymar memang terkenal dengan aksi drama yang mudah berguling-guling di lapangan begitu tersenggol oleh lawan seperti saat Piala Dunia 2018.

Bek kiri Liverpool, Andy Robertson, tak terlalu khawatir dengan kemungkinan tersebut saat kedua tim berjumpa di Liga Champions nanti.

"Neymar adalah pemain kelas dunia dan kami harus mewaspadainya," ujar Robertson seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Orang-orang bilang ia mudah terjatuh tetapi hal ini bukan urusan kami, biarkan wasit yang menentukan," kata Robertson menambahkan.

Robertson menegaskan bahwa Liverpool memilih untuk berkonsentrasi dengan diri mereka sendiri. Menurut Robertson, Liverpool memiliki kualitas mumpuni untuk kembali berbicara banyak di Liga Champions musim ini.

Hal serupa ia lihat ada dalam skuat PSG kali ini. Kualitas PSG tak hanya berpusat pada Neymar sehingga Liverpool perlu mewaspadai para pemain yang lain.

Robertson menilai bahwa kualitas pemain yang sama-sama mumpuni membuat laga kali ini akan berjalan dengan cukup berimbang.