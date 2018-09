Jadwal Liga 1 2018, Senin (17/9) - Borneo FC vs Persib, Arema FC vs Madura United Live Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung (live) Liga 1 2018 pekan 22 hari ini, Senin 17 September 2018 menyajikan tiga pertandingan menarik, termasuk Borneo FC vs Persib Bandung dan Arema FC vs Madura United.

Laga Arema FC vs Madura United dan Borneo FC vs Persib disiarkan langsung dan live streaming Indosiar.

Persib akan berlaga di kandang Borneo FC. Tim Maung Bandung punya modal bagus karena mampu menang 3-1 dalam pertemuan kedua tim sebelumnya.

Tapi, kali ini mereka harus menjalani laga tandang dan dalam pertandingan away terakhirnya mereka dikalahkan Mitra Kukar 0-1.

Persib kini mengemas nilai 38, sedangkan Borneo FC, yang di laga terakhirnya dikalahkan Persija Jakarta, menempati posisi ke-10 dengan nilai 29.

Pada laga lainnya, Arema FC akan menjamu Madura United. Karena laga ini digelar lebih awal dari pertandingan Persib, Madura United bisa naik ke puncak klasemen bila mampu menang.

Tim itu hanya terpaut dua angka dari Persib. Adapun Arema kini menghuni posisi ke-14 dengan nilai 25.

Pada malam ini, Mitra Kukar juga akan menjamu Persipura Jayapura.

Mitra Kukar kini menghuni urutan ke-12 dengan nilai 26, sedangkan Persipura di posisi kesembilan dengan nilai 30.

Jadwal Liga 1 2018 Hari Ini

15.30 Arema FC vs Madura United (Indosiar)

18.30 Borneo FC vs Persib Bandung (Indosiar)

18.30 Mitra Kukar vs Persipura Jayapura