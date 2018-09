Jadwal Liga Champion Pekan 1 - Barcelona vs PSV, Liverpool vs PSG, Real Madrid vs AS Roma Live RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung (live) RCTI Liga Champion 2018/2019 akan mulai bergulir mulai Selasa (18/9/2018) malam WIB.

Siaran langsung (live) RCTI akan menyajikan empat pertandingan menarik di Matchday 1 atau Pekan 1 Liga Champions yakni Barcelona vs PSV Eindhoven, Liverpool vs PSG, Ajax Amsterdam vs AEK Athens dan Real Madrid vs AS Roma.

Sayangnya, untuk live streaming Liga Champions, RCTI dan jejaringnya tak menayangkannya. Namun, Anda bisa menonton di beinsports.com atau aplikasi Maxtreem Telkomsel.

Empat pertandingan akan disiarkan langsung oleh RCTI pada match day 1 Liga Champions musim 2018/2019.

Jadwal siaran langsung RCTI match day 1 Liga Champions dibuka pertandingan Barcelona vs PSV Eindhoven di grup Band Selasa (18/9/2018) malam.

Secara maraton, RCTI kembali menyiarkan langsung pertandingan Liverpool vs Paris Saint-Germain di grup C Rabu (19/9/2018) dinihari.

Siaran langsung Liga Champions di RCTI dilanjutkan Ajax Amsterdam vs AEK Athens pada Rabu (19/9/2018) malam.

Siaran langsung Liga Champions di RCTI ditutup pertandingan Real Madrid vs AS Roma Kamis (20/9/2018) dinihari.

Laga yang bisa dibilang paling panas di pekan pertama,, mengingat Realrid merupakan juara bertahan musim lalu dan AS Roma merupakan semifinalis musim lalu.

RCTI akan menayangkan siaran langsung Liga Champions musim 2018-2019 mulai dari fase grup hingga final yang dijadwalkan akan berlangsung 1 Juni 2019 di Wanda Metropolitano, Madrid, markas Atletico Madrid.