Luna Maya dan Reino Barack Putus Karena Luna Ingin Segera Menikah, Sementara Reino Begini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hubungan cinta Luna dan Reino Barack yang sudah terjalin selama 5 tahun lamanya dikabarkan putus.

Belum ada konfirmasi secara resmi dari Luna Maya, namun akhirnya sang mantan kekasih Reino Barack membeberkan alasan sesungguhnya mengapa mereka putus.

Alasan yang diutarakan Reino Barack malah membuat netter semakin mendukung Luna Maya. Pasalnya salah satu alasan yang Reino ungkapkan membuat netter geleng kepala.

Putusnya hubungan cinta Luna Maya dan Reino Barack diketahui dari unggahan Luna maya beberapa saat yang lalu.

Unggahan tersebut diunggah Luna dalam akun Instagram pribadinya @lunamaya.

Dalam unggahannya, Luna menuliskan caption yang berisi.

"It’s been an amazing and best 5 years of relationship, sorry for everything wrong I’ve done, and thank you for your wonderful support, it’s always a blessing to have you in my life, and sincerely I wish you happiness and peace," tulisnya.

Sontak unggahan Luna tersebut membuat netter heboh.

Pasalnya dari status yang ia tuliskan,hal tersebut menggambarkan secara jelas bahwa hubungan cinta yang telah ia jalani selama 5 tahun tersebut telah kandas.

Banyak warganet bertanya-tanya alasan sebenarnya mengapa Luna dan Reino putus.