Prilly Latuconsina Foto Bareng Noah Centineo, Netizen Indonesia Iri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prilly Latuconsina mengunggah fotonya dengan Noah Centineo di akun Instagramnya hingga membuat netizen merasa iri.

Saat ini aktris Prilly Latuconsina tengah berada di negeri Paman Sam, tepatnya di Los Angeles.

Terlihat dari unggahan Prilly Latuconsina di akun Instagramnya @prillylatuconsina96 beberapa kali kekasih Maxime Buottier itu mengunggah momen-momennya selama di sana.

Namun ada satu unggahan Prilly yang membuat netizen Indonesia merasa iri padanya.

Prilly Latuconsina mengunggah foto dirinya bersama bintang muda Amerika, Noah Centineo pada Senin, (17/09/2018).

Prilly dan Noah nampak begitu akrab pada foto tersebut.

Keduanya tersenyum ke arah kamera sementara Prilly merangkul pundak Noah.

"Had the sweetest moment with the most humble guy @ncentineo. Loved hearing his heart over coffee. Hope our paths cross soon.

"Seneng banget bisa ngopi bareng dan ngobrol banyak hal sama dia. Di tengah-tengah waktunya yang sibuk dia tetep sempetin ketemuan. Aaahh seneng banget bisa punya temen kaya dia!," tulis Prilly pada unggahannya itu.

Melihat Prilly yang berkesempatan foto bareng bintang remaja yang tengah daun tersebut, netizen Indonesia ramai-ramai mengutarakan rasa iri mereka di kolom komentar foto tersebut.