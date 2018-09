Liga Champions Live RCTI ! Siaran Langsung Liga Champion Barcelona vs PSV & Liverpool vs PSG

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung RCTI Liga Champions malam ini menayangkan dua laga sekaligus, yaitu partai Barcelona vs PSV Eindhoven dan Liverpool vs Paris Saint-Germain (PSG).

Laga Liga Champions yang disiarkan langsung RCTI yaitu Barcelona vs PSV Eindhoven menjadi laga pembuka matchday pertama Liga Champions musim ini. Barcelona vs PSV Eindhoven akan memulai sepak mula pada Selasa(18/9/2018) pukul 23.55 WIB. RCTI juga akan menyiarkan langsung laga Liverpool vs PSG pada Rabu (18/9/2018) pukul 02.00 Wib.

Liverpool FC akan tampil sebagai tim tuan rumah pada partai pembuka babak penyisihan Grup C Liga Champions melawan Paris Saint-Germain (PSG).

Ya, laga tersebut akan berlangsung di Stadion Anfield, Selasa (18/9/2018) waktu setempat atau Rabu dini hari WIB.

"Pertandingan melawan PSG akan tentu akan berlangsung menarik," ucap Klopp seperti dikutip dari Sky Sports melalui BolaSport.com.

"Memenangi laga pertama selalu menjadi sebuah keuntungan. Namun, kami belum memenanginya. Kami masih harus memainkannya dan itu akan menjadi sangat sulit," ujarnya. Klopp juga menyebut PSG sebagai salah satu tim favorit juara Liga Champions musim ini.

Pelatih berusia 51 tahun ini juga menyebut PSG sebagai kesebelasan yang dibangun agar dapat menjadi raja di Eropa.

"PSG tentu saja menjadi salah satu tim favorit di kompetisi ini. Tim ini dibangun untuk memenangi Liga Champions," kata Klopp.

Sedangkan jelang laga Barcelona vs PSV Eindhoven, pelatih PSV Eindhoven, Mark Van Bommel, mengakui kekuatan FC Barcelona yang akan menjadi lawan timnya dalam laga pembuka Grup B Liga Champions di Stadion Camp Nou, Selasa (18/9/2018) pukul 23.55 WIB.

Di mata Mark Van Bommel, FC Barcelona bisa meraih tiga poin dengan cara apapun, termasuk ketika tampil biasa-biasa saja.

"Mungkin mereka sedang tidak berada dalam performa terbaik, tetapi mereka tidak perlu berada dalam performa terbaik untuk meraih kemenangan," tutur Mark Van Bommel seperti dilansir dari situs resmi UEFA melalui Bolasport.com.

Berikut jadwal siaran langsung Liga Champions malam ini:

Selasa, 18 September 2018

Barcelona vs PSV Eindhoven (RCTI pukul 23.55 WIB)

Inter Milan vs Tottenham Hotspur (pukul 23.55 WIB, tidak disiarkan)

Rabu, 19 September 2018

Liverpool vs PSG (RCTI pukul 02.00 WIB)

AS Monaco vs Atletico Madrid (pukul 02.00 WIB, tidak disiarkan)

Red Star Belgrade vs Napoli (pukul 02.00 WIB, tidak disiarkan)

Galatasaray vs Lokomotiv Moskva (pukul 02.00 WIB, tidak disiarkan)

Club Brugge vs Borussia Dortmund (pukul 02.00 WIB, tidak disiarkan)

Schalke 04 vs FC Porto (pukul 02.00 WIB, tidak disiarkan)

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)