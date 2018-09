Link Live Streaming TVOne Barito Putera vs Bali United Liga 1 2018 - Siaran Langsung TV One

Barito Putera vs Bali United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming TVOne Barito Putera vs Bali United pada Pekan 22 Liga 1 2018 dapat diakses pada, Selasa 18 September 2018 pukul 15.30 WIB.

Selain TV One, Live streaming Barito Putera vs Bali United juga bisa diakses via streaming Vidio.com.

Link live streaming TV One dan vidio.com Barito Putera vs Bali United di Liga 1 2018 dapat diakses pada tautan di akhir berita.

Berlaga di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Bali United akan melawan sang tuan rumah, Barito Putera pada Selasa (18/9/2018) pukul 15.30 WIB.

Yang menjadikan pertandingan ini istimewa nantinya adalah dua-duanya adalah tim yang saat ini bertengger di papan atas.

Tim tamu berdiri di peringkat keempat setelah membungkus 35 poin, sementara disusul tipis oleh tim tuan rumah yang tepat berada di peringkat bawahnya yaitu peringkat kelima dengan mengantongi 33 poin.

Bila 1 poin saja Barito Putera bisa mengungguli Bali United, maka mereka berkesempatan besar mendongkrak posisi ke tiga besar bahkan mengkudeta sang Jalak Bali.

Begitu sebaliknya kalau Bali United yang unggul, posisinya pun makin dekat dengan puncak klasemen.

Artinya, kedua tim memang sudah memiliki modal besar untuk bisa merebut kemenangan pada laga ini.

Meski Barito Putera baru berhasil kantongi hasil positif setelah memboyong satu poin dari markas PSM Makassar, setelah bermain imbang dengan skor 1-1, bukan berarti dia tak waspada pada Bali United.