LIVE RCTI! Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Barcelona vs PSV Eindhoven Malam ini

Barcelona vs PSV Eindhoven di Liga Champions

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal live streaming dan siaran langsung RCTI Liga Champions Barcelona vs PSV Eindhoven di Camp Nou bisa disaksikan Selasa (18/9/2018) pukul 23.55 WIB.

Beberapa pertandingan akan disiarkan langsung oleh RCTI pada match day 1 Liga Champions musim 2018/2019.

Jadwal siaran langsung RCTI match day 1 Liga Champions dibuka pertandingan Barcelona vs PSV Eindhoven di grup Band Selasa (18/9/2018) malam.

Secara maraton, RCTI kembali menyiarkan langsung pertandingan Liverpool vs Paris Saint-Germain di grup C Rabu (19/9/2018) dinihari.

Siaran langsung Liga Champions di RCTI dilanjutkan Ajax Amsterdam vs AEK Athens pada Rabu (19/9/2018) malam. Siaran langsung Liga Champions di RCTI ditutup pertandingan Real Madrid vs AS Roma Kamis (20/9/2018) dinihari.

Pelatih PSV Eindhoven, Mark van Bommel mempunyai permintaan khusus kepada anak asuhnya saat melawan Barcelona.

PSV Eindhoven akan memulai kampanye di Liga Champions saat melawat ke Spanyol.

Klub wakil Liga Belanda akan melakoni pertandingan pertama penyisihan grup B melawan Barcelona di Stadion Camp Nou.

Terkait laga tersebut, pelatih PSV Eindhoven, Mark van Bommel mempunyai permintaan khusus kepada timnya.

Mark van Bommel mengungkapkan para pemain tidak hanya harus fokus kepada Lionel Messi.

Menurut mantan pemain timnas Belanda itu, Barcelona bukan hanya tentang Lionel Messi, meski dia adalah pemain terbaik di dunia.