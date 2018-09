[NEWSVIDEO] Pemko dan Pertamina Sidak Penggunaan Gas Elpiji 3 Kilogram Ke Rumah Makan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PT Pertamina Sales Area Banjarmasin melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke beberapa warung dan rumah makan yang ada di Kawasan Kayu Tangi Jalan Brigjen Hasan Basri, Kecamatan Banjarmasin Utara, Senin (17/9/2018) sore.

Hasilnya, beberapa warung makan yang seharusnya menggunakan gas non subsidi kedapatan masih menggunakan gas elpiji berukuran tiga kilogram.

Contohnya di Rumah makan Uda Sayang dan warung QQ. Dua rumah makan ini telak menggunakan tabung gas elpiji tiga kilogram. Keduanya bahkan mengonsumsi tabung untuk warga miskin ini sebanyak tiga tabung perhari.

Jika dihitung per bulan maka mencapai 90 tabung untuk satu warung. Angka ini bukan angka main-main. Mengingat kelangkaan tabung elpiji tiga kilogram beberapa waktu lalu sempat terjadi di Banjarmasin. Bahkan, harga eceran tertinggi gas yang harusnya Rp 17.500 per tabung sempat mencapai Rp 45 ribu.

Pengelola Rumah Makan Uda Sayang, Joe Ricard, sempat bersikeras dengan pertugas agar tabung elpijinya tidak diganti. Ia berdalih, pemilik rumah makan sedang berada di luar daerah. Alasan lain, tabung elpiji yang ada di dapur bukan miliknya. Semuanya milik penjual yang mengantar ke sana.

Adu mulut sempat terjadi antara Bagian Ekonomi Setdako Pemko Banjarmasin, PT Pertamina, dan Joe. Kepala Bagian Ekonomi Sedako Banjarmasin, Lily Dwiyanti, menengaskan jika Joe masih bersikeras tak ingin mengganti tabungnya dengan tabung non subsidi, pemko punya wewenang untuk mencabut izin usaha perdagangan.

Sayang, Joe juga tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Ia malah menunjukan surat kepengurusan izin bukan SIUP. “Surat izinnya sudah ada kok. Tapi lagi dibawa oleh pemiliknya,” kilah Joe.

Rumah Makan Uda Sayang buka sejak empat bulan lalu. Omsetnya sehari juga tak main-main, meski per bungkus hanya dibanderol dengan harga Rp 13 ribu. Namun, omset yang dihasilkan mencapai Rp 3 juta per hari. Jelas ini bukan omset main-main. Mengingat nominal yang diperbolehkan Pertamina untuk menggunakan tabung elpiji 3 kilogram hanya usaha kecil yang omsetnya tak lebih dari Rp 1 juta per hari. (banjarmasinpost.co.id/eka pertiwi)