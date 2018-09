Putus dari Reino Barack, Luna Maya Rayakan Ulang Tahun Bersama Sosok Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Luna Maya yang telah putus dengan Reino Barack merayakan ulang tahunnya bersama sosok-sosok terdekat seperti sahabat dan lainnya.

Pada perayaan ulang tahun Luna Maya itu, tak nampak sosok Reino Barack, pria yang berpacaran dengannya selama 5 tahun.

Kebahagiaan Luna Maya pada perayaan ulang tahunnya itu ia bagikan di akun Instagramnya @lunamaya sejak Senin (17/093/2018).

Dari foto-foto yang Luna bagikan tersebut, ia menambahkan tagar #latepost yang berarti perayaan tersebut sudah berlangsung beberapa waktu lalu.

Baca: Perlakuan Istri Jeremy Thomas pada Luna Maya Usai Putus dengan Reino Barack

Baca: 9 Persyaratan Dasar Penerimaan CPNS, Link sscn.bkn.go.id Pendaftaran CPNS 2018 Klik di Sini!

Baca: Jadwal Live MNC TV Timnas U-16 Indonesia di Piala AFC U-16 2018 (Piala Asian U-16 2018)

Baca: Belum Tayang MNC TV! Link Live Streaming China Open 2018, Selasa (18/9) Mulai Pukul 11.00 WIB

Seperti yang dikutip Banjarmasinpost.co.id dari laman Wikipedia, Luna Maya lahir pada 26 Agustus 1983.

Pada perayaan ulang tahunnya itu, nampak lokasi perayaan dihias dengan dekorasi yang didominasi warna putih.

Sahabat dekat seperti Chacha Frederica, Melaney Ricardo, Ayu Dewi, Edric Tjandra, hingga MC Iwet Ramadhan turut hadir.

" #latepost cuma Pengen bilang Thank you, Bukan tipe org yang pandai merangkai kata. Tapi another year has passed by... dan selalu bisa menjadi org yang bahagia Krn di kelilingi teman yang selalu support dan membuat aku tertawa. God bless all of us... Amin. Thank you @rozmasuhardi for the cake @amyandcake," tulis Luna Maya pada foto tersebut.

Selain foto-foto bersama Genk Mentri Ceria, Luna juga membagikan foto-foto perayaan ulang tahun lainnya di Instagram.

Do'a dan dukungan netizen diberikan lewat kolom komentar unggahan Luna tersebut.