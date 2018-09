Jadwal Siaran Langsung Real Madrid vs AS Roma Liga Champions Malam Ini, Prediksi & Head to Head

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions musim 2018/2019 malam ini Kamis (20/9/2018) dinihari akan menyuguhkan pertandingan Real Madrid vs AS Roma diprediksi berlangsung ketat.

Pertandingan Real Madrid vs AS Roma dimulai pada pukul 02.00 WIB dan bisa disaksikan lewat tayangan live streaming Real Madrid vs AS Roma.

Live streaming Real Madrid vs AS Roma bisa disaksikan di sejumlah laman penyedia streaming seperti yalla-shoot.com, tvonlinebola.com, tvbersama.com dan lainnya.

Pasalnya pertandingan Real Madrid vs AS Roma malam ini tidak disiarkan langsung oleh RCTI. RCTI akan menyiarkan langsung laga Valencia vs AS Roma.

Misi Real Madrid untuk mempertahankan gelar juara selama empat kali berturut-turut dimulai malam ini, dan tanpa Cristiano Ronaldo.

AS Roma bukan lawan sembarangan. AS Roma merupakan semifinalis musim lalu yang juga menyingkirkan Barcelona di perempatfinal.

Penyerang sayap Real Madrid, Gareth Bale, membuat pengakuan mengenai kondisi tim usai kepergian Cristiano Ronaldo.

Tentu ada perbedaan besar di ruang ganti Real Madrid usai Cristiano Ronaldo hengkang ke Juventus pada awal musim ini.

"Suasana ruang ganti kami memang lebih santai saat ini," ujar Bale seperti dilansir BPost Online dari BolaSport.com.

"Kami lebih terlihat sebagai sebuah tim yang bekerja dengan menyatu daripada hanya mengandalkan seorang pemain," kata Bale menambahkan.