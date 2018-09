Mercure Hadirkan Mongolian Barbeque, Cukup Rp125 Ribu Nikmati Sajian Lengkap Sepuasnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Inovasi terbaru kambali ditampilkan Mercure Banjarmasin.

Program kuliner yang dipersembahkan khusus untuk warga Banjarmasin, menyuguhkan kemasan yang sangat menarik untuk santap malam bersama keluarga, teman ataupun kolega.

Mengangkat tema Gourmet Lover Taste of Asia - Mongolian Barbeque.

Setiap Kamis sampai Sabtu mulai pukul 18.00 Wita sampai selesai bertempat di Sante Coffee & Poolside, menghadirkan suasana outdoor yang membawa suasana menyenangkan.

Fidi Hartono, Food & Beverage Director mengatakan, sebelum merilis Mongolian Barbeque, Mercure telah menghadirkan barbeque bertajuk Gourmet Lover Western Food.

"Tema tersebut akan selalu berganti agar lebih refresh dan tentunya konsep ini berbeda dengan sebelumnya. Salah satunya aktivitas live cooking yang akan disajikan kepada para pengunjung ketika Mongolian Barbeque berlangsung," jelasnya.

Juga para tamu akan memilih sendiri bahan makanan yang akan disantap sesuai dengan selera masing-masing.

Bahan yang disajikan mulai daging, ikan, ayam, seafood, nasi, mie dan sayuran hingga bumbu yang diracik sendiri kemudian dimasak secara langsung dan disajikan oleh Chef profesional dengan kualitas cita rasa Mongolian yang sesungguhnya.

"Tidak hanya itu, kami juga menyajikan steamboat dengan komposisi mie, daging, ayam, cumi, udang, ikan, kerang dan sayuran dengan dua pilihan kuah kaldu dan tomyam serta disajikan beraneka macam kue sebagai makanan penutup," ujar Fidi.

Cukup dengan harga Rp125 ribu net per orang dengan konsep all you can eat sudah bisa menikmati sajian lengkap barbeque ini.