Siaran Langsung RCTI Liga Champion Malam Ini Valencia vs Juventus dan Real Madrid vs AS Roma

Valencia vs Juventus Liga Champions Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Malam ini Jadwal siaran langsung Liga Champion musim 2018/2019 di RCTI Rabu (19/9/2018) dan Kamis (20/9/2018) dinihari nanti menyajikan dua pertandingan menarik yakni, Valencia vs Juventus dan Real Madrid vs AS Roma.

Siaran langsung Liga Champions di RCTI malam ini dibuka pertandingan Ajax Amsterdam vs AEK Athens pada Rabu (19/9/2018) malam.

Siaran langsung Liga Champions di RCTI ditutup pertandingan Real Madrid vs AS Roma Kamis (20/9/2018) dinihari.

Real Madrid merupakan juara bertahan musim lalu dan AS Roma merupakan semifinalis musim lalu.

Misi Real Madrid untuk mempertahankan gelar juara selama empat kali berturut-turut dimulai malam ini, dan tanpa Cristiano Ronaldo.

Sementara Ronaldo dan klub barunya Juventus juga akan memulai petualangan di Liga Champions dengan melawat ke Valencia.

Manchester United juga akan bermain dinihari nanti melawat ke kandang Young Boys.

Sementara juara Liga Inggris musim lalu, Manchester City akan menjamu Olympique Lyon.

Keseruan tersaji hingga menit terakhir saat matchday perdana fase grup Liga Champions pada Selasa (18/9/2018) dan Rabu (19/9/2018) dinihari.

Dari delapan pertandingan, hanya dua partai yang berakhir tanpa pemenang.