Amanda Rawles : Di Awal Karir Honor Tak Sebanding

BANJARMASINPOST.CO.ID - ARTIS muda Amanda Rawles perlahan-lahan kian meroket setelah membintangi beberapa iklan dan film layar lebar. Apalagi kini Amanda Rawles didapuk menjadi brand ambassador termuda produk kecantikan Wardah, dan disejajarkan dengan artis seniornya, Dewi Sandra.

Namun, sebelum mereguk kesuksesan dan menyandang status sebagai artis muda ternama, Amanda mengaku kerap mengalami pengalaman buruk. Hal itu berkait perjuangannya sebagai seorang artis muda yang baru saja akan menapaki jenjang kariernya di dunia hiburan Tanah Air.

Amanda mengaku tidak pernah mengenyam pendidikan atau studi yang berkaitan akting.

Padahal, ada beberapa artis muda yang sengaja menjalani kursus atau studi seni berakting demi mengasah keterampilan mereka.

“Enggak pernah, karena aku belajar dari experience aku sendiri sih,” kata tutur Amanda saat berbincang dengan Grid.ID di Nara Park, Bandung, Jawa Barat, Senin (17/9/2018).

Berawal dari situ, Amanda Rawles jadi memiliki banyak cerita tak menyenangkan di awal kariernya.

“Awalnya enggak diterima casting sampai akhirnya aku belajar sendiri,” kata pemain film Jailangkung itu.

“Aku pernah dimarahin sutradara, sampai satu scene itu dua jam, pernah lalui kayak gitu.”

“Pokoknya I experienced a lot of yang buruk-buruk gitu deh,” kata Amanda sambil pasang wajah sedih.

Rupanya, punya pengalaman bertemu sutradara super galak, bukan hal terkahir Amanda yang tak menyenangkan. Amanda mengaku pernah harus bekerja dari pagi buta hingga malam hari hanya untuk keperluan fitting sebuah iklan.

Dia menegaskan kalau proses fitting itu harus dilakukan agar proses syuting nanti berjalan lancar. Namun sayangnya, mimpi buruk Amanda terulang lagi.

“Aku sudah fitting dari pagi sampai tengah malam, itu baru fitting belum syuting, setelah pulang, aku ditelepon kalau ternyata aku enggak jadi,” kata Amanda gemas.

“Oh my God! Selain aku sudah fitting aku juga sudah put my hope so high, jadi nyesek deh!” kata Amanda Rawles yang saat itu baru berusia 13 tahun.

Amanda mengamini, tak mudah meniti karir sebagai seorang artis baru, terlebih usianya masih sangat muda.

Hal itu termasuk soal honor yang pernah dia terima di awal-awal kariernya. “Masih ingat sih (jumlah honor pertama), cuma aku enggak mau sebut, pokoknya pernah lah enggak sebanding banget.”

“Mengalami, kerjanya pulang pagi tapi pendapatannya enggak sebanding. Aku enggak mau sebutin ah, ha-ha-ha,” kata Amanda Rawles malu-malu.

Tapi, Amanda meyakini kalau di balik usahanya yang keras, cepat atau lambat, kesuksesan akan diraihnya.

“Aku terus belajar dan sampai akhirnya aku bisa diterima. Menurutku, experience is the best teacher sih,” pungkas Amanda Rawles. (tribunnews)