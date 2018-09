Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2018 Pekan 23 - Laga Persib vs Persija Hanya Berubah Kick Off

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran langsung Liga 1 2018 pekan 23 akan berlangsung mulai Jumat, 21 September 2018.

Duel Persib Bandung vs Persija Jakarta merupakan satu laga menarik bakal terjadi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) di Pekan 23 Liga 1 2018.

Dijadwalkan, pertandingan Persib vs Persija di Pekan 23 Liga 1 2018 disiarkan langsung dan live streaming Indosiar.

Di Stadion GBLA, jadwal Liga 1 akan mempertemukan Persib Bandung menjamu Persija Jakarta, Minggu (23/9/2018).

Baca: Panduan Mencari Formasi CPNS 2018 di Link sscn.bkn.go.id, Simak Alur Pendaftaran CPNS 2018

Baca: Jadwal PSSI 88th U19 International Tournament, Timnas U-19 Indonesia Vs China vs Thailand

Baca: Prediksi Susunan Pemain Timnas U-16 Indonesia vs Iran di Piala AFC U-16 2018 (Piala Asia U-16 2018)

Laga ini tak jadi ditunda, meski bentrok dengan jadwal kampanye Pilpres 2019.

Hanya saja pihak Kepolisian di Bandung meminta adanya perubahan waktu sepak mula yang sebelumnya pukul 18.30 WIB menjadi lebih awal, 15.30 WIB.

Pelatih Persija, Stefano Cugurra Teco sudah mempersiapkan strategi untuk melawan Maung Bandung, julukan Persib.

Dia menegaskan, Marko Simic dan kawan-kawan sudah siap melawan Persib.

"Pemain juga sangat konsentrasi serta fokus untuk bermain pada hari Minggu. Termasuk tentunya pemain baru baik asing maupun lokal juga sudah kami ceritakan bagaimana saat bermain disana. Dimana harus dibutuhkan mental yang kuat," kata Teco dikutip Bolasport.com.

selain itu, juga ada laga yang tak kalah menarik, Persebaya vs Mitra Kukar, Persipura vs Arema FC dan PSM Makassar vs Sriwijaya FC.