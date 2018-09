Hasil Perempatfinal China Open 2018 : Ricky/Debby Gagal Tembus Semifinal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil perempatfinal turnamen Badminton China Open 2018, pasangan ganda campuran Indonesia Ricky Karandasuwardi/Debby Susanto gagal melangkah ke semifinal Jumat (21/9/2018).

Pasangan ganda campuran Indonesia Ricky Karandasuwardi/Debby Susanto gagal melangkah ke semifinal, setelah kalah dari pasangan Hongkong Tang Chun Man/Tse Ying Tsuet.

Ricky/Debby kalah dalam dua set langsung 15-21, 11-21.

Dengan hasil ini, tak ada lagi wakil ganda campuran yang tersisa.

Indonesia mengirimkan 6 wakil ke perempatfinal China Open 2018, masing-masing satu wakil pada empat sektor.

Hanya ganda putra yang menyisakan dua wakil yang keduanya akan bertarung satu sama lain untuk memperebutkan tiket semifinal.

Dua wakil Indonesia pada sektor ganda putra tersebut, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya dan Ricky Karanda Suwardi/Angga Pratama, harus saling berhadapan demi tiket semifinal.

Hasik dan Jadwal Perempat final China Open 2018 :

XD

Ricky Karandasuwardi/Debby Susanto (INA) vs Tang Chun Man/Tse Ying Tsuet (HKG/4)

(15-21, 11-21)

MS

Anthony Sinisuka Ginting (INA) vs Chen Long (CHN/6)

Rank : 13 - 6

H2H : 4 - 2

Last meet Anthony won at Asian Games 2018 21-19 21-11

WD

Greysia Polii/Apriyani Rahayu (INA/4) vs Shiho Tanaka/Koharu Yonemoto (JPN/5)

Rank : 3 - 5

H2H : 2 - 1

Last meet Greysia/Apriyani won at Thailand Open 2018 21-15 21-18

MD

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (INA/1) vs Angga Pratama/Ricky Karandasuwardi (INA)

Rank : 1 - 57

H2H : 5 - 0

Last meet Marcus/Kevin won at Denmark Open 2017 21-18 21-11

WS

Gregoria Mariska Tunjung (INA) vs Nozomi Okuhara (JPN/8)

Rank : 21 - 8

H2H : 0 - 1

Last meet Gregoria lost at BATC 2018 5-21 21-19 15-21

