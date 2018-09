Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan 23, Hari Ini PSMS vs Persela, Persib vs Persija Paling Panas

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga 1 pekan 23 akan mulai kembali bergulir hari ini Jumat (21/9/2018).

Jadwal pertandingan Liga 1 2018 pekan 23 akan menyajikan salah satu partai paling panas di Indonesia Persija Jakarta'>Persib Bandung vs Persija Jakarta.

Pekan ke-23 Liga 1 2018 akan dibuka satu pertandingan dari Stadion Teladan, Medan, Sumatra Utara antara PSMS Medan vs Persela Lamongan.

Keesokan harinya, Sabtu (22/9/2018), langsung tersaji empat pertandingan.

Persipura Jayapura vs Arema FC, Madura United vs Borneo FC, Bhayangkara FC vs Barito Putera serta Persebaya Surabaya vs Mitra Kukar.

Yang ditunggu-tunggu dari pekan ke-23 ini adalah laga sarat gengsi antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta berlangsung Minggu (23/9/2018).

Laga ini dihelat di markas Maung Bandung, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat.

Berikut jadwal Liga 1 2018 pekan ke-23 sekaligus siaran langsung televisi:

* Jumat (21/9/2018)

PSMS Medan Vs Persela Lamongan (15.30 WIB) (Live Indosiar)

* Sabtu (22/9/2018)

Persipura Jayapura Vs Arema FC (13.30 WIB) (Live Indosiar)

Madura United Vs Borneo FC (15.30 WIB) (Live Indosiar)

Bhayangkara FC Vs Barito Putera (18.30 WIB) (Live Streaming)

Persebaya Surabaya Vs Mitra Kukar (18.30 WIB) (Live Indosiar)

* Minggu (23/9/2018)

PSIS Semarang Vs Perseru Serui (15.30 WIB) (Live Streaming)

PSM Makassar Vs Sriwijaya FC (15.30 WIB) (Live Streaming)

Persib Bandung Vs Persija Jakarta (15.30 WIB) (Live Indosiar)

Senin (24/9/2018)

Bali United Vs PS Tira (18.30 WIB) (Live Indosiar)

*Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

(banjarmasinpost/rahmadhani)