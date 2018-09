Jadwal Siaran Langsung Liga Spanyol Pekan 5, Real Madrid vs Espanyol, Barcelona vs Girona Live SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Spanyol pekan 5 akan membiarkan bergulir Sabtu (22/9/2018).

SCTV dijadwalkan kembali menyiarkan laga Real Madrid dan Barcelona di pekan 5 Liga Spanyol.

Real Madrid akan menjamu Espanyol Minggu (23/9/2018) dinihari.

Setelah pekan lalu bermain imbang, Real Madrid wajib menang jika tak ingin makin tertinggal dengan Barcelona.

Barcelona sendiri sudah meraih 4 kemenangan beruntun sejauh ini.

Sementara Madrid tiga kali menang dan satu kali imbang.

Espanyol sendiri bukan lawan mudah. Mereka ada di posisi 4 setelah meraih dua kemenangan, satu kali seri dan satu kekalahan sejauh ini.

Sementara Barcelona akan melawan Girona yang juga dijadwalkan disiarkan langsung SCTV.

Bermain di kandang sendiri, kemenangan tampaknya bisa didapat Lionel Messi cs dengan mudah.

Jadwal pekan 5 Liga Spanyol :

* Sabtu, 22 September 2018

02.00 WIB - Huesca vs Real Sociedad - beIN Sport 2

18.00 WIB - Rayo Vallecano vs Deportivo Alaves - beIN Sports 2

21.15 WIB - Celta Vigo vs Real Valladolid

21.15 WIB - Eibar vs LEganes

23.30 WIB - Getafe vs Atletico Madrid - - beIN Sports 2

* Minggu, 23 September 2018

01.45 WIB - Real Madrid vs Espanyol - SCTV, beIN Sports 2

17.00 WIB - Levante vs Sevilla - beIN Sports 1

21.15 WIB - Villarreal vs Valencia - beIN Sports 2

23.30 WIB - Real Betis vs Athletic Bilbao - beIN Sports 2

* Senin, 24 September 2018

01.00 WIB - Real Betis vs Athletic Bilbao

01.45 WIB - Barcelona vs Girona - SCTV, beIN Sports 2

Catatan : Jadwal Bisa Berubah Sewaktu-waktu

(banjarmasinpost/rahmadhani)