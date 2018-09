Live Streaming TVOne PSMS Medan vs Persela Liga 1 2018 Pekan 23 - Link Live Streaming TV One

PSMS Medan vs Persela Lamongan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung dan live streaming TVOne Liga 1 2018 hari ini Jumat (21/9/2018) menyajikan pertandingan PSMS Medan vs Persela Lamongan, yang jadi partai pembuka pekan 23.

Link Live streaming PSMS Medan vs Persela Lamongan via streaming TV One bisa disaksikan mulai pukul 15.30 WIB.

Bermain di kandang sendiri Stadion Teladan Medan, menjadi momen yang harus dimanfaatkan oleh Ayam Kinantan untuk bangkit dari keterpurukan.

Sebagai tuan rumah PSMS tak ingin kembali menelan pil pahit.

Namun memang harus diakui jika lawan nanti adalah tantangan berat untuk anak asuh Peter Butler.

Sebagai catatan lima laga terakhir di kasta tertinggi ini dilalui PSMS dengan catatan tanpa kemenangan.

Bahkan dua laga terakhir di kandang juga berakhir dengan kekalahan. Tentu ini membuat PSMS bertekad besar untuk mengakhiri rekor buruk ini.

Selain itu kemenangan akan membuat PSMS merapatkan jarak dengan PSIS. Di klasemen sementara PSMS masih sebagai juru kunci dengan nilai 20. Sedang PSIS di peringkat ke-17 dengan 23 poin.

Namun hasrat untuk memetik poin penuh harus terganjal dengan absennya dua pilar di laga nanti. “Kita kehilangan Reinaldo Lobo dan Gusti Sandria yang terkena akumulasi kartu kuning. Namun kita sudah siapkan pengganti yang akan dimainkan lawan Persela nanti,” kata pelatih PSMS, Peter Butler dilansir Bpost Online dari laman resmi Liga 1.

Absennya kedua pemain ini tentu mempengaruhi lini pertahanan PSMS.