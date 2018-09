Petani Sungai Tabuk Sukses Panen Bawang, Jadi Sayuran Golongan Terbaru di Kabupaten Banjar

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Petani di Desa Pejambuan Kecamatan Sungaitabuk, Kabupaten Banjar sukses panen bawang merah. Bawang merah varietas Bima Brebes tersebut tumbuh subur di lahan persawahan dataran rendah yang ditanam saat musim kemarau.

Keberhasilan tersebut diutarakan oleh Kepala Dinas tanaman pangan dan Holtikultura, Kabupaten Banjar H Muhammad Fachry di Martapura, Jumat (21/9).

Menurutnya, meskipun baru ujicoba, namun hasilnya cukup menggembirakan bagi petani yang tergabung pada kelompok tani Bina Guna Desa Pejambuan Kecamatan Sungaitabuk Kabupaten Banjar.

Dia mengatakan, panen bawang merah dilakukan pada pekan lalu. Dirinya beserta jajaran juga turut serta panen bawang di Pejambuan.

Baca: Live MNC TV Timnas U-16 Indonesia Vs Iran, Iran Miliki Misi Khusus di Piala AFC U-16 2018

Menurutnya, keberhasilan Rusmanto dan kawan-kawan di Kelompok Tani Bina Guna mengembangkan bawang merah memicu petani lainnya untuk mengembangkan bawang merah.

Bahkan tidak menutup kemungkinan bawang merah akan menjadi komoditi hortikultura golongan sayuran terbaru di Kabupaten Banjar.

Baca: Formasi CPNS 2018 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Cek di sscn.bkn.go.id

Dijelaskan, Kementerian Pertanian RI melalui Dinas TPH Provinsi Kalsel sangat mendukung dengan memberikan kegiatan demplot pengembangan budidayabawang merah.

Dia menjelaskan, Kabupaten Banjar melaksanakan kegiatan pengembangan budidaya bawang merah seluas empat hektar yang tersebar di tiga kecamatan yakni Sungaitabuk 1 hektar, Simpangempat dua hektar dan Sungaipinang seluas 1 hektare.

Baca: Live MNC TV Timnas U-16 Indonesia Vs Iran, Zico Tuliskan Ini Jelang Laga Piala AFC U-16 2018

Paket bantuan yang diterimaberupa Benih Bawang Merah Varietas Bima Brebes sebanyak 800 kg per hektar, penumbuh berupa PlantGrowth Promoting Rhizobacteria (PGPR) 100 liter per hektar dan Tricokompos 1.000 kilogram per hektar,selebihnya swadaya petani.

Fachry mengatakan, bahwa Pemerintah KabupatenBanjar siap mendukung petani yang sudah berpengalaman menanam bawang merah melalui danaAPBN maupun APBD sebagai demplot percontohan diKabupaten Banjar.

"Hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat yangmencanangkan swasembada bawang merah denganfokus menumbuhkan kawasan baru bawang merah dibeberapa daerah, salah satunya Kabupaten Banjar," ujarnya.

Selain itu Fachry telah melaporkan keberhasilan panen bawang merah di Desa Pejambuan ini kepada Bupati H Khalilurrahman. Bupati menyatakan syukur atas keberhasilan panen bawang merah di Kecamatan Sungai Tabuk.

Bupati berharap keberhasilan pengembangan budidaya bawang merah di kabupaten Banjar mampu mencukupi kebutuhan di Kabupaten Banjar ini sendiri nantinya, bahkan kebutuhan untuk Kalsel.

"Semoga nantinya bisa memproduksi bawang merah yang berkualitas eksport untuk pasar luar negeri,” harap Khalilurrahman. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)