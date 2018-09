Posting Foto Penampakan Cantik Auditorium ULM, Sutarto: ini Kado Dies Natalis ULM

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Sutarto Hadi dengan bangga dan bersyukur melalui akun Facebook miliknya kembali unggah foto penampakan salahsatu bangunan ULM terbaru di Banjarbaru.



"KADO Dies Natalis ULM, 21 September 1958 - 2018. Setelah berdiri 60 tahun ULM memiliki gedung Auditorium sendiri. Berkah perjuangan para Pahlawan Kemerdekaan di Kalimantan. Mari kita bacakan Al Fatihah untuk Brigjen H. Hassan Basry dan para Pejuang yang tergabung dalam Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan," ucap Sutarto di laman akun Facebook miliknya, Jumat (21/9).

Facebooker pun sambut dengan rasa syukur dan bahagia.

"Alhamdulillah landmark ULM Banjarbaru," tulis Zaki memberikan komentar.



Auditorium ULM indah banget dipotret pakai drone, suasana simpang empat Banjarbaru jadi beda banget.

Tampak sudah begitu jelas fisik pembangunannya.

Menghadap tugu bundaran Simpang empat.



Auditorium ULM di Banjarbaru, salahsatu dari 12 gedung baru dan infrastruktur ULM dalam proyek Islamic Development Bank (IDB) 7 in 1.



Seperti diketahui, Proyek yang direncanakan sudah sejak lama ini membangun 10 gedung baru di Banjarmasin yaitu, Faculty of Economics Lecture Theater (1575 m2/ l lt), Social Science Laboratorium (667 m2/ 2 lt), Match & Science Laboratorium (440 m2/ 2 lt), Integrated & Science laboratorium (1551 m2/ 1 lt), General Building (Library, Student Activity Centre, Lecture Theater) masing-masing 1 lantai, Faculty Of Social & Politics Lecture Building (3956m2/4lt), Faculty Of Law Lecture Building (2644m2/2 lt), Faculty Of Economics Post Graduate (2538 m2/ 2 lt).



Sedangkan untuk di Banjarbaru dua gedung baru yaitu Auditorium (7559

m2) dan Sport Center (1000 m2).

Dengan menggunakan dana kurang lebih 380 milyar.

