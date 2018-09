Segarnya Aneka Minuman Es, Lezatnya Beragam Makanan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Satu lagi tempat bersantap hadir di Banjarmasin, yaitu Depot Es Beringin yang menyajikan aneka makanan dan minuman segar.

Berlokasi di Jl Manggis, ruko hijau, depot satu ini tak susah dicari karena posisinya berdampingan dengan Rocket Chicken.

Ciri khas bernuansa hijau menjadikan suasana depot ini terasa segar dan memberikan ketenangan saat bersantap.

Buka setiap hari mulai Senin hingga Minggu mulai pukul 10.00 sampai 22.00 Wita.

Hela, pengelola Depot Es Beringin, mengatakan, menu makanan yang tersedia yaitun Chinese food dan Indonesian food.

Chinese food ada udang asam manis, cumi lada hitam, fuyung hai udang, kakap saos lemon, aneka sayur dan lainnya.

Indonesian food ada sop buntut/iga, ayam kremes, nasi rawon, nasi bakmoy, gado-gado, soto daging, soto ayam dan lainnya.

"Koki kami menguasai dua jenis makanan tersebut. Soal citarasa dijamin lezat," ungkap Hela.

Sedangkan minuman segar yang bisa dipilih yaitu es kelapa, es campur, es teler, es buah dan aneka jus.

"Sirupnya menggunakan gula murni tanpa pemanis buatan, jadi citarasanya pun beda," terang Hela.

Depot Es Beringin yang terdiri dua lantai, di lantai bawah semi outdoor dan ada area merokok.

Sedangkan lantai atas full AC yang bisa digunakan untuk acara misalnya gathering. Total kapasitas tersedia di depot ini antara 60 sampai 70 orang.

Di sini juga diperdengarkan lagu-lagu untuk menambah nyaman suasana bersantap. Ke depan juga akan dilengkapi wifi untuk kelancaran online.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)

